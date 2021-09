Diretta/ Seregno Feralpisalò streaming video tv: occhio alla matricola (Serie C)

DIRETTA SEREGNO FERALPISALÒ: SFIDA EQUILIBRATA

eregno Feralpisalò, in diretta sabato 4 settembre 2021 alle ore 17.30 presso lo stadio Ferruccio di Seregno, sarà una sfida valevole per la seconda giornata d’andata del campionato di Serie C. Occhio alla matricola che ha iniziato col botto il campionato di Serie C. Il Seregno ha prima rifilato un tris a domicilio al Renate in Coppa Italia, quindi è uscito indenne dalla trasferta all’esordio sul difficile campo della Triestina, pareggiando a reti bianche allo stadio Nereo Rocco. La formazione allenata da Alberto Mariani, nonostante l’inesperienza, ha già messo in mostra una solidità invidiabile.

DIRETTA/ Triestina Seregno (risultato finale 0-0): espulsi sia De Luca che Cocco

Una dote che farebbe sicuramente comodo alla Feralpisalò di Stefano Vecchi, che è partita in questa stagione con uno scivolone interno inaspettato, contro un’altra neopromossa. Nello scorso weekend i Leoni del Garda sono scivolati allo stadio Turina contro il Fiorenzuola e si trovano subito a dover recuperare, per provare a insediarsi subito nella zona nobile della classifica del girone A. Servirà più attenzione in difesa, dove disattenzioni hanno vanificato il vantaggio iniziale firmato da Miracoli su rigore e propiziato la rimonta della formazione piacentina.

Diretta/ Feralpisalò Fiorenzuola (risultato finale 1-2) video tv: la decide Nelli!

STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Seregno Feralpisalò non sarà disponibile sui canali sul satellite o sul digitale terreste. Per assistere alla partita di Serie C resta valido l’appuntamento con il portale Eleven Sports, che fornisce tutte le gare del campionato di terza serie in diretta streaming video: è possibile sottoscrivere un abbonamento, con formula mensile oppure per l’intera stagione.

PROBABILI FORMAZIONI SEREGNO FERALPISALO’

Le probabili formazioni di Seregno Feralpisalò, match che andrà in scena allo stadio Ferruccio di Seregno. Per il Seregno, Alberto Mariani schiererà il squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Fumagalli; Galeotafiore, Gemignani, Scognamiglio; Invernizzi, Vitale, Raggio Garibaldi, D’Andrea, Zoia; Cernigoi, Cortese. Risponderà la Feralpisalò allenata da Stefano Vecchi con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Gelli; Bergonzi; Bacchetti, Legati; Corrado; Carraro; Guidetti; Libera Hergheligiu; Balestriero; Spagnoli; Miracoli.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match al Ferruccio di Seregno, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Seregno con il segno 1 viene proposta a una quota di 3.00, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.00, mentre l’eventuale successo della Feralpisalò, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.40.



