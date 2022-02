Diretta/ Seregno Juventus U23 streaming video tv: chance bianconera (Serie C)

DIRETTA SEREGNO JUVENTUS U23:

Seregno Juventus U23, in diretta domenica 20 febbraio 2022 alle ore 14.30 presso lo stadio Ferruccio di Seregno, sarà una sfida valevole per la ventottesima giornata del campionato di Serie C. Chance bianconera con la Juventus U23 che sta facendo molto bene nell’ultimo periodo, fino ad essere capace di risalire fino al quinto posto in classifica. Importante l’ultimo 4-0 al Piacenza, contro una squadra in grande forma che è stata annichilita dai giovani bianconeri.

DIRETTA/ Juventus U23 Piacenza (risultato finale 4-0): ospiti travolti da poker!

Il Seregno perdendo sul campo del Mantova nel turno infrasettimanale è invece incappato nella sua seconda sconfitta consecutiva, raccogliendo solo 3 pareggi nelle ultime 9 partite di campionato. Uno score impietoso che ha fatto scendere i brianzoli al quartultimo posto in classifica, nel pieno della bagarre per non retrocedere. All’andata Juventus U23 vincente 2-1 sul Seregno, decisiva in favore dei giovani bianconeri una doppietta messa a segno da Sekulov.

Diretta/ Mantova Seregno (risultato finale 3-1) streaming: doppietta per Monachello

DIRETTA SEREGNO JUVENTUS U23 STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta tv di Seregno Juventus U23 di Serie C sarà disponibile su Eleven Sport. Come di consueto, la piattaforma offre la trasmissione di tutte le gare della terza serie italiana in diretta streaming video. Per accedere ai contenuti offerti, è necessario aver sottoscritto un abbonamento. Inoltre, bisogna disporre di una connessione ad internet e un dispositivo mobile come smartphone, tablet o PC. In alternativa, è possibile seguire la gara su Smart Tv abilitate.

PROBABILI FORMAZIONI SEREGNO JUVENTUS U23

Le probabili formazioni della diretta Seregno Juventus U23, match che andrà in scena al Ferruccio di Seregno. Per il Seregno, Alberto Mariani schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Tozzo; Galeotafiore, Solcia, Rossi; Gemignani, Marino, Mandorlini, Vitale, Valeau; Cocco, Cortesi. Risponderà la Juventus U23 allenata da Lamberto Zauli con un 4-2-3-1 così schierato dal primo minuto: Israel; Leo, Riccio, Poli, Anzolin; Miretti, Zuelli; Compagnon, Soulé, Iocolano; Brighenti.

Diretta/ Seregno Padova (risultato finale 1-2) streaming video tv: la decide Ceravolo

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Seregno Juventus U23, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Seregno con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.65, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.00, mentre l’eventuale successo della Juventus U23, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.70.



© RIPRODUZIONE RISERVATA