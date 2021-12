Diretta/ Seregno Lecco (risultato finale 1-4) streaming video tv: Cortesi accorcia

DIRETTA SEREGNO LECCO (RISULTATO 1-4): CORTESI ACCORCIA

Il Lecco vince in casa del Seregno grazie ad un netto quattro ad uno. Nei primi dodici minuti della prima frazione hanno siglato Giudici, Iocolano e Petrovic. Nella ripresa arriva la rete del poker di Celjak con il Seregno che nel finale sigla la rete della bandiera firmata da Cortesi. Partita praticamente mai in discussione come si evince dal risultato finale. (agg. Umberto Tessier)

TRIS DI PETROVIC!

La prima frazione tra Seregno e Lecco termina con il vantaggio per tre reti a zero della compagine ospite. Accade tutto nei primi dodici minuti di gioco grazie alle reti siglate da Giudici, Iocolano e Petrovic. Grave le lacune difensive del Seregno per un match che sembra chiuso dopo appena quindici minuti di gara. Al Seregno servirà una ripresa completamente diversa per provare a riaprire una gara iniziata davvero nel peggiore dei modi. Vedremo cosa accadrà nella seconda frazione. (agg. Umberto Tessier)

DIRETTA SEREGNO LECCO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Seregno Lecco non è una di quelle disponibili per questa terza giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno, e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione del match sarà dunque in diretta streaming video, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

SI COMINCIA!

Si accende la diretta tra Seregno e Lecco, match per la 18^ giornata del campionato della Serie C: prima di dare la parola al campo pure vediamo che numeri hanno messo da parte i due club alla vigilia del turno. Il Seregno non ha grosse ambizioni di promozione ed è in zona di assoluta tranquillità di classifica, ma non può ancora permettersi di tirare i remi in barca.

La squadra milanese pure fin qui ha vinto tra le mura amiche solo due match e ha rimediato ben cinque sconfitte, mentre i pareggi sono invece stati un unico episodio su sette partite. In questo derby lombardo il Lecco arriva a Seregno con un bottino di due incontri vinti in trasferta e sei persi, mentre i pareggi sono stati un’unica situazione. Il bottino reti sempre lontano da casa pure vede il Lecco con quattro gol segnati e undici subiti:serve dare di più: ora diamo la parola al campo, via!

I TESTA A TESTA

Per la diretta della Serie C tra Seregno e Lecco ecco che dobbiamo ora fissare la nostra attenzione anche sullo storico che unisce i due club, oggi chiamati in causa nella 18^ giornata del girone A. I dati per fortuna non ci mancano: dal 1946 a oggi le due formazioni si sono sfidate a viso aperto in ben 23 occasioni ufficiali, queste pure occorse per il terzo e secondo campionato nazionale, come pure per la Serie D.

Nel bilancio complessivo di tale scontro diretto ecco che poi emergono ben 10 pareggi fin qui realizzati tra i due club, con 6 successi del Seregno e sette vittorie strappate dal Lecco. Vale poi la pena ricordare che l’ultimo testa a testa occorso tra Seregno e Lecco è abbastanza recente e risale al campionato di Serie D 2016-17: allora pure fu pareggio a reti bianche per 0-0 all’andata e successo dei brianzoli per 5-1 nel turno di ritorno. (agg Michela Colombo)

SEREGNO LECCO: RISULTATO INCERTO

Seregno Lecco, in diretta domenica 12 dicembre 2021 alle ore 14.30 presso lo stadio Ferruccio di Seregno, sarà una sfida valevole per la diciottesima giornata d’andata del campionato di Serie C. Derby lombardo tra due squadre che stanno guadagnando rapidamente terreno in classifica. Il Seregno è reduce da due vittorie consecutive contro Giana Erminio e Trento, un doppio colpo che ha portato i brianzoli al settimo posto in classifica, in piena zona play off nonostante stiano affrontando il torneo da neopromossi.

Il Lecco dopo un periodo nero e il cambio di allenatore è tornato alla vittoria nello scorso turno di campionato, passando di misura sul campo del Piacenza e riportandosi a +3 dalla zona play out, agganciando il gruppo a quota 20 punti che parte dal decimo posto. Ultimo precedente a Seregno tra le due squadre in Serie D, 0-0 il risultato finale il 27 novembre 2016, mentre il 21 febbraio dello stesso anno finì sempre in parità, ma con un pirotecnico 3-3.

PROBABILI FORMAZIONI SEREGNO LECCO

Le probabili formazioni della diretta Seregno Lecco, match che andrà in scena al Ferruccio di Seregno. Per il Seregno, Alberto Mariani schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Fumagalli; Galeotafiore, Borghese, Rossi; St Clair, Invernizzi, Vitale, D’Andrea, Zoia; Cocco, Cortesi. Risponderà il Lecco allenato da Luciano De Paola con un 3-4-3 così schierato dal primo minuto: Pissardo; Merli Sala, Marzorati, Enrici; Celjak, Masini, Kraja, Zambataro; Ganz, Iocolano, Mastroianni.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere su Seregno Lecco al Ferruccio di Seregno, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Seregno con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.40, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.10, mentre l’eventuale successo del Lecco, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.00.



