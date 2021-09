Diretta/ Seregno Renate streaming video tv: piccolo derby brianzolo (Serie C)

DIRETTA SEREGNO RENATE: PADRONI DI CASA GIÀ IN CRISI?

Seregno Renate, in diretta domenica 19 settembre 2021 alle ore 17.30 presso lo stadio Ferruccio di Seregno, sarà una sfida valevole per la quarta giornata d’andata del campionato di Serie C. Piccolo derby brianzolo tra due squadre che testimoniano la competitività calcistica del territorio, col Monza che nel contempo punta ai piani alti del campionato cadetto. Le due formazioni in questa stagione si sono peraltro già affrontate in Coppa Italia, il 21 agosto scorso, col Seregno capace di calare il tris in casa delle Pantere grazie ai gol di Cernigoi (doppietta) e Scognamiglio.

Seregno che in campionato ha iniziato bene pareggiando sul campo della Triestina, ma è poi andato incontro a due sconfitte contro Feralpisalò e Pro Vercelli, perdendo ai calci di rigore anche la sfida del secondo turno di Coppa Italia di mercoledì scorso contro il Trento. Il Renate invece domenica scorsa è riuscito a centrare la sua prima vittoria in campionato, calando il tris in casa contro la Virtus Verona con le reti messe a segno da Rossetti, Maistrello e Galuppini, una boccata d’ossigeno per le Pantere che avevano ottenuto solo un punto nelle prime due uscite di questa nuova Serie C.

DIRETTA SEREGNO RENATE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Seregno Renate non è una di quelle disponibili per questa terza giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno, e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione del match sarà dunque in diretta streaming video, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI SEREGNO RENATE

Le probabili formazioni di Seregno Renate, match che andrà in scena allo stadio Ferruccio di Seregno. Per il Seregno, Alberto Mariani schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Fumagalli, Scognamiglio, Rossi, Solcia, St Clair, Gemignani, Mandorlini, Jimenez, Valeau, Cernigoi, Cortesi. Risponderà il Renate allenato da Roberto Cevoli con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Drago, Anghileri, Silva, Possenti, Esposito A., Baldassin, Ranieri, Celeghin, Galuppini, Rossetti, Maistrello.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match al Ferruccio di Seregno, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Seregno con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.50, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.00, mentre l’eventuale successo del Renate, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.85.

