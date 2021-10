Diretta Servette Juventus donne/ Streaming video tv, via alla Champions League

DIRETTA SERVETTE JUVENTUS DONNE: CHAMPIONS AL VIA!

Servette Juventus donne, in diretta dallo Stade de Genève di Ginevra alle ore 18.45 di questa sera, mercoledì 6 ottobre 2021, è la partita valida per la prima giornata del gruppo A della fase a gironi della Champions League 2021-2022 di calcio femminile. Si tratta di una novità assoluta per la Champions femminile, che prevede per la prima volta una fase a gironi: con la diretta di Servette Juventus donne comincia dunque un cammino di sei giornate, come siamo abituati in campo maschile.

Manuel Locatelli sposa Thessa Lacovich/ Anello con zaffiro e proposta di matrimonio

Servette e Juventus fanno parte del girone che comprende anche Chelsea e Wolfsburg, che sulla carta dovrebbero essere le due formazioni più forte. Motivo per cui oggi sarebbe fondamentale partire bene con una vittoria contro il Servette per la Juventus donne, che deve naturalmente cercare di fare il massimo contro le svizzere per poi cercare di ribaltare il pronostico contro inglesi e tedesche per far durare il più a lungo possibile un cammino cominciato già nelle qualificazioni per le campionesse d’Italia bianconere.

Video/ Torino Juventus (0-1) gol e highlights: Locatelli decide il derby della Mole

DIRETTA SERVETTE JUVENTUS DONNE STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Servette Juventus donne sarà più precisamente una diretta streaming video, dal momento che i diritti di trasmissione della Champions League femminile sono di DAZN, dunque questa partita sarà visibile con le stesse modalità valide ad esempio per ogni incontro di Serie A tramite la nota piattaforma streaming.

PROBABILI FORMAZIONI SERVETTE JUVENTUS DONNE

Infine, proviamo a dire qualcosa anche circa le probabili formazioni di Servette Juventus donne in casa bianconera. Mister Joe Montemurro deve fare i conti con l’infortunio rimediato da Lenzini sabato nella partita di campionato contro la Roma, di conseguenza l’allenatore italo-australiano dovrebbe schierare in difesa davanti al portiere Peyraud-Magnin il quartetto formato da destra a sinistra da Hyyrynen, Lundorf, Salvai e Boattin.

DIRETTA/ Torino Juventus (risultato finale 0-1) streaming: la decide Locatelli

Il modulo di riferimento per la Juventus donne sarà il consueto 4-3-3, di conseguenza a centrocampo ci attendiamo come titolari nel terzetto in mediana Rosucci, Pedersen e Cernoia; infine nel tridente d’attacco bianconero le tre maglie da titolare dovrebbero andare a Bonansea, Girelli e Hurtig.



© RIPRODUZIONE RISERVATA