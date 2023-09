DIRETTA/ Servette Slavia Praga (risultato 0-0) video streaming tv: in campo, via! (21 settembre 2023)

DIRETTA SERVETTE SLAVIA PRAGA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Ecco la diretta di Servette Slavia Praga per la prima giornata nei gironi di Europa League. Torna a disputare le coppe europee la squadra svizzera, che rappresenta la città di Ginevra: un gradito ritorno per una società storica, fondata ormai 133 anni fa e che nel corso della sua storia ha messo parecchi titoli in bacheca. Contiamo infatti 17 campionati, 7 Coppe di Svizzera e 3 Coppe di Lega, ma il dato approfondito ci dice che l’ultimo titolo (la Coppa) risale al 2001, mentre il campionato più recente è del 1999 e ce ne sono appena due negli ultimi trent’anni. Una squadra che ha vissuto anni bui, mentre il calcio in Svizzera faceva emergere altre realtà come Basilea e Young Boys; ora però il Servette è tornato.

Cosa potrà fare oggi contro lo Slavia Praga? Vedremo, ma certamente i cechi hanno grande esperienza nelle coppe europee: nel 2019 hanno raggiunto i quarti di Europa League, l’anno seguente erano ai gironi di Champions League e sono una outsider parecchio scontrosa per tutti. Adesso noi possiamo finalmente metterci comodi e stare a vedere quello che ci dirà il terreno di gioco, perché finalmente è arrivato il momento che stavamo aspettando: la parola può davvero passare ai protagonisti del match, la diretta di Servette Slavia Praga sta per farci compagnia! (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA TV SERVETTE SLAVIA PRAGA STREAMING VIDEO: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta Servette Slavia Praga sarà visibile sia su Sky che su DAZN come tutte le partite di UEFA Conference League della stagione 2023/2024. Naturalmente bisognerà essere dotati di abbonamento sia per l’emittente televisiva, più precisamente in questo caso al pacchetto Sport, sia al servizio streaming.

La diretta streaming di Servette Slavia Praga verrà dunque trasmessa su Sky Go, visibile su tutti i dispositivi mobili quali smartphone, tablet e computer così come sull’applicazione di DAZN che oltre ai già citati sistemi di visualizzazione si aggiunge la possibilità di assistere all’evento su console.

SERVETTE SLAVIA PRAGA: CECHI IMBATTUTI IN CAMPIONATO

La diretta Servette Slavia Praga, in programma giovedì 21 settembre alle ore 18:45, racconta dell’esordio europeo per gli svizzeri. I granata hanno avuto anche la possibilità di partecipare alla UEFA Champions League, ma il doppio confronto con i Rangers ha sorriso alla squadra di Glasgow. Tornando al passato più recente, il Servette non ha vinto nessuna delle ultime cinque partite di campionato.

Lo Slavia Praga vorrà dimenticare l’eliminazione alla fase ai giorni di Conference League della passata stagione dando il massimo in Europa League. A farlo presagire è l’ottimo inizio dei cechi in campionato con sette vittorie e un pareggio in otto partite.

DIRETTA SERVETTE SLAVIA PRAGA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Servette Slavia Praga vedono gli svizzeri schierarsi col 4-4-2. In porta Mall, difesa composta da Vouilloz, Rouiller, Severin e Baron. A centrocampo Bolla e Crivelli giocheranno esterni mentre Cognat-Douline staranno in mediana. In attacco Bedia e Kutesa.

Risposta dello Slavia Praga col 3-4-3. Mandous tra i pali, Ogbu, Dorley e Horles in difesa mentre Doudera e Jurasek agiranno sulla fascia. Sevcik e Provod invece faranno guardia della zona nevralgica del campo. Tridente offensivo Jurecka, Tijani e Wallem.

SERVETTE (4-4-2): Mall; Vouilloz, Rouiller, Severin, Baron; Bolla, Cognat, Douline, Crivelli; Bedia, Kutesa..

SLAVIA PRAGA (3-4-3): Mandous; Ogbu, Dorley, Horles; Doudera, Sevcik, Provod, Juransek; Jurecka, Tijani, Wallem.

DIRETTA SERVETTE SLAVIA PRAGA, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Servette Slavia Praga danno per favorita la squadra ospite, precisamente a quota 2.00. Secondo bet365, l’1 fisso è offerto a 3.60 esattamente come il pareggio.

Stessa identica quota sia per Over 2.5 e Under 2.5 a 1.90. Differenza invece tra Gol e No Gol rispettivamente a 1.75 e a 2.00.











