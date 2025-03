DIRETTA SESTRI LEVANTE CAMPOBASSO, GLI OSPITI SONO A META’ STRADA

Inizia alle 17:30 di sabato 8 marzo 2025 la diretta Sestri Levante Campobasso. Presso lo Stadio Giuseppe Sivori i liguri inseguono una salvezza molto complicata da raggiungere entro la fine della stagione ritrovandosi al momento in ventesima posizione, ovvero sul fondo della classifica. I venti punti sin qui racimolati non sono decisamente sufficienti per poter sperare di mantenere la categoria anche nella prossima annata calcistica considerando che per non rientrare nemmeno nei playout sarebbero necessari dodidici punti, così da eguagliare la prima squadra aritmeticamente certa di restare in Serie C.

La recente sconfitta rimediata in casa dell’Arezzo ha rallentato ulteriormente la corsa del Sestri che in precedenza era riuscito ad ottenere due pareggi consecutivi. La situazione del Campobasso è invece molto diversa, essendo a tre punti dai playoff ed allo stesso tempo a due dalla zona retrocessione. Battuti in casa dal Pineto nello scorso weekend, i molisani hanno trentatre punti come l’Ascoli ed il Carpi, tra i quali si colloca, e rischiano di venire scavalcati dalle inseguitrici come il Perugia e la Lucchese sebbene abbiano pure la possibilità di acciuffare il Pontedera, decimo prima dell’inizio di questo turno.

DOVE VEDERE LA DIRETTA SESTRI LEVANTE CAMPOBASSO: INFO STREAMING, VIDEO E TV

Guarda la diretta Sestri Levante Campobasso se disponi di un abbonamento regolare a Sky oppure a Now. Utilizza quindi le applicazioni Sky Go e Now Tv per usufruire dello streaming mentre in televisione la partita sarà mandata in onda sul canale Sky Sport 254.

DIRETTA SESTRI LEVANTE CAMPOBASSO, LE PROBABILI FORMAZIONI

Valutando le ultime uscite delle due squadre, possiamo ipotizzare nelle probabili formazioni della diretta Sestri Levante Campobasso che mister Longo possa riutilizzare il modulo 4-3-1-2 con Guadagno, Podda, Valentini, Pane, Montebugnoli, Raggio Garibaldi, Brunet, Furno, Rosetti, Parravicini e Piu anche in questa gioranta dicampionato. Lo stesso discorso vale pure per il tecnico degli ospiti e si va quindi verso l’impiego del 3-5-2 con Neri, Calabrese, Benassai, Celesia, Martina, Serra, Cerretelli, Pellitteri, Pierno, Bifulco e Di Nardo.

SESTRI LEVANTE CAMPOBASSO, LE QUOTE

I molisani sembrano essere i favoriti se si parla di quote per la diretta Sestri Levante Campobasso. I bookmakers suggeriscono infatti il successo degli ospiti offrendo 2.35 per il 2 mentre i padroni di casa avrebbero le stesse chances di vittoria rispetto a quelle di chiudere la sfida con un pareggio. Almeno secondo Sisal, sia l’1 che l’x vengono infatti indicati a 3.00.