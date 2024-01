Diretta/ Sestri Levante Entella (risultato 0-0) streaming video tv: Faggioli spreca tutto! (21 gennaio 2024)

DIRETTA SESTRI LEVANTE ENTELLA (RISULTATO 0-0): INTERVALLO

Sestri Levante Entella 0-0: succede ancora poco nella partita valida per la 22^ giornata di Serie C. Il pareggio serve a poco ad entrambe, soprattutto ai padroni di casa; tuttavia anche la paura di perdere fa il suo, così al momento ne è venuto fuori un primo tempo privo di troppi spunti. Una grande occasione per sbloccare il risultato l’ha avuta l’Entella al 25’, quando la difesa del Sestri Levante ha lasciato passare un pallone che ha raggiunto Faggioli a due passi dalla porta: tuttavia l’attaccante ha incredibilmente sbagliato la mira graziando il portiere avversario.

La risposta del Sestri Levante si è concretizzata, si fa per dire, al 37’ con un tiro di Margiotta dal limite dell’area, parato senza problemi da De Lucia. Lo stesso portiere dei padroni di casa appena prima aveva visto sfilare a lato una conclusione di Podda; il Sestri Levante per adesso sta facendo davvero poco per vincere una partita che gli consentirebbe un bel salto di qualità nella classifica del girone B di Serie C, l’Entella forse fa meglio sul piano del gioco ma allo stesso modo è poco concreta. Vedremo cosa ci riserverà il secondo tempo, sperando ovviamente che le emozioni possano essere maggiori in questo derby ligure per la 22^ giornata. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA SESTRI LEVANTE ENTELLA STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

La diretta di Sestri Levante Entella sarà visibile per tutti gli abbonati Sky, che si potranno sintonizzare sui canali sportivi dell’emittente satellitare che vanno dal 201 in poi. In alternativa con l’acquisto di un pacchetto calcio sulla piattaforma di NowTv sarà possibile vedere questa partita e tutta la Serie C fino a fine stagione.

SESTRI LEVANTE ENTELLA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA!

Eccoci a Sestri Levante Entella, derby ligure che all’andata è andato in scena per la prima volta in assoluto in un campionato professionistico, con vittoria di misura per il Sestri Levante. Il Sestri è riuscito ad espugnare il campo della Lucchese nell’ultimo impegno disputato, 1-3 il risultato in favore dei liguri che hanno agganciato al quartultimo posto in classifica la Spal. Sestri Levante che sta registrando la difesa con 28 gol finora subiti, 22 realizzati una spanna sopra i peggiori attacchi del girone B.

L’Entella a una difesa di ferro, solo 17 gol incassati, ha contrapposto però soli 18 gol realizzati, attacco sterile che ha tenuto finora lontani i biancocelesti dalle posizioni di vertice del raggruppamento. Dopo l’ultimo pareggio senza reti in casa contro il Pineto l’Entella è decima, ultima posizione tecnicamente utile per l’accesso ai play off. (agg. di Fabio Belli)

SESTRI LEVANTE ENTELLA: OSPITI FAVORITI!

La diretta di Sestri Levante Entella, in programma oggi 21 gennaio 2024 alle ore 16:15 e valida per la Serie C, promette un confronto accattivante tra due squadre con obiettivi differenti in questa stagione. Il Sestri Levante è impegnato a lottare per uscire dalla zona play-in e ha dimostrato una forma altalenante con una vittoria e una sconfitta nelle ultime due giornate. L’Entella, invece, è determinato a consolidare la sua posizione nei playoff, arrivando da un buon momento con un pareggio e due vittorie nelle ultime tre partite. Entrambe le squadre cercheranno di conquistare i tre punti per raggiungere i propri obiettivi stagionali. Il Sestri Levante vorrà sfruttare il sostegno del pubblico di casa per ottenere una vittoria che potrebbe essere fondamentale per risalire in classifica.

Dall’altro lato, l’Entella cerca di mantenere il suo momento positivo e consolidare la sua posizione di prestigio nella zona playoff. Il match si prospetta quindi come un’occasione cruciale per entrambe le squadre, con emozioni e tensioni che caratterizzeranno ogni fase del gioco. I tifosi possono aspettarsi una partita intensa e imprevedibile, con i giocatori che daranno il massimo per ottenere un risultato positivo. La Serie C continua a regalare spettacolo e questo incontro promette di essere un ulteriore capitolo avvincente in questa stagione calcistica.

SESTRI LEVANTE ENTELLA: PROBABILI FORMAZIONI

La diretta tra Sestri Levante e Entella, che si svolgerà oggi alle ore 16:15 in Serie C, offre spunti interessanti riguardo alle probabili formazioni delle due squadre. Il Sestri Levante sembra orientato a schierarsi con un 4-3-1-2, un modulo che punta a valorizzare la coppia d’attacco composta da Margiotta e Andreis. Margiotta, soprattutto, sarà la punta di riferimento nella zona offensiva, supportato dal compagno di reparto e da un trequartista che agirà alle sue spalle. In difesa, Pane e Oliana saranno i pilastri centrali, con Pane che ha dimostrato anche un’ottima propensione al gol nella passata stagione. Dall’altro lato, l’Entella sembra propenso a optare per un modulo più difensivo, il 3-5-1-1, in cui le soluzioni d’attacco saranno affidate principalmente a Faggioli e Tomaselli.

La mezzala Lipani potrebbe essere una pedina chiave nella manovra della squadra, inserendosi nei tagli nati dai contropiedi e contribuendo sia in fase difensiva che in quella offensiva. Entrambe le squadre saranno determinate a ottenere un risultato positivo in questa sfida cruciale. Il Sestri Levante cercherà di sfruttare il sostegno del pubblico di casa per conquistare i tre punti e risalire in classifica, mentre l’Entella proverà a consolidare la propria posizione nei playoff. Si prospetta un confronto tattico avvincente con giocatori chiave pronti a emergere e influenzare il destino della partita. I tifosi possono aspettarsi emozioni e colpi di scena in questo incontro di Serie C.

SESTRI LEVANTE ENTELLA, LE QUOTE

Andiamo a vedere le quote offerte da Eurobet per la diretta di Sestri Levante Entella: la vittoria della squadra di casa sembra messa in dubbio, infatti viene quotata a 3,45. Mentre il segno X viene dato a 3,00. La vittoria dell’Entella sembra alquanto scontata con una quota di 2,10.











