DIRETTA/ Sestri Levante Fermana (risultato 0-0) video streaming tv: si gioca! (Serie C, 12 novembre 2023)

DIRETTA SESTRI LEVANTE FERMANA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

La diretta della sfida che pone di fronte Sestri Levante e Fermana sta per iniziare e in attesa dell’inizio della sfida vi proponiamo alcune statistiche interessanti. Padroni di casa che si affacciano al match con il peggior rendimento interno dell’intero campionato, alla pari proprio della compagine in maglia gialloblù. I punti raccolti fino a questo momento risultano essere solamente quattro con una vittoria e un pareggio ottenuto rispettivamente contro Juventus U23 e Carrarese. Per ottenere l’obiettivo chiamato salvezza occorre invertire la rotta partendo tra le mura amiche, è questo il monito che si è predisposta la formazione in maglia rossoblù.

I gol totali realizzati dai liguri risultano essere 7, certificandosi come il secondo peggior attacco dell’intero campionato. Fa decisamente meglio in fase difensiva avendo subito solamente 12 gol proiettandosi al nono posto. Ospiti che si presentano come l’ultima della classe mostrando due punti in meno della formazione ligure. I gol collezionati sono fino a questo momento 5 mentre quelli subiti 19. Con questi dati la Fermana risulta essere il peggior attacco e la seconda difesa più battuta di questo campionato. (Marco Genduso)

SESTRI LEVANTE FERMANA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta del match Sestri Levante Fermana sarà disponibile, novità di quest’anno per la Serie C, in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Sestri Levante Fermana in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

SESTRI LEVANTE FERMANA: PARTITA DELICATA!

Sestri Levante Fermana, in diretta domenica 12 novembre 2023 alle ore 18.30 presso lo stadio Giuseppe Sivori di Sestri Levante, sarà una sfida valida per la tredicesima giornata del campionato di Serie C. Sarà uno scontro diretto per la salvezza: di fronte le due squadre che chiudono la classifica, punti pesantissimi in ballo.

Il Sestri Levante è penultimo con 9 punti, frutto di due vittorie, tre pareggi e sei sconfitte. La compagine ligure nell’ultimo turno ha pareggiato 2-2 contro la Recanatese. La Fermana, invece, è ultima a quota 7 punti, raccolti grazie a una vittoria, quattro pareggi e sette sconfitte. Nell’ultima giornata è arrivata la sconfitta per 2-0 contro il Pineto.

PROBABILI FORMAZIONI SESTRI LEVANTE FERMANA

Qualche nodo da sciogliere per gli allenatori di Sestri Levante e Fermana, andiamo a scoprire le probabili formazioni del match. Partiamo dai liguri, il modulo è il 4-3-3: Anacoura, Podda, Regini, Oliana, Furno, Candiano, Raggio Garibaldi, Parlanti, Gala, Margiotta, Forte. Passiamo adesso alla compagine ospite, schierata con il 4-3-1-2: Furlanetto, Spedalieri, Padella, Laverone, Calderoni, Scorza, Giandonato, Misuraca, Tilli, Montini, Curatolo.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Sestri Levante Fermana vedono favorita la formazione di casa. Prendiamo spunto dai numeri dei bookmakers di Eurobet: la vittoria del Sestri Levante è a 2,15, il pareggio è dato a 3,00, mentre il successo della Fermana paga 3,25 volte la posta. Non ci saranno molte reti secondo gli analisti: Under 2,5 a 1,55 e Over 2,5 a 2,20. Infine Gol e No Gol rispettivamente a 1,87 e 1,75.











