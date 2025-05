DIRETTA SESTRI LEVANTE LUCCHESE, RIMANE ANCORA UNA SPERANZA

Partirà alle ore 20:00 di sabato 10 maggio 2025 la diretta Sestri Levante Lucchese. Presso lo Stadio Giuseppe Sivori i rossoblu ed i rossoneri tenteranno di conquistarsi la permanenza nel girone B di Serie C in modo tale da evitare di raggiungere il Legnago Salus, già ufficialmente retrocesso. I liguri hanno chiuso la stagione regolare in diciannovesima posizione avendo guadagnato soltanto trentuno punti dall’avvio dell’annata calcistica che sta per terminare. Il netto successo finale per 2 a 0 conquistato in trasferta nei confronti del più quotato Carpi ha garantito loro la possibilità di giocarsi la permanenza in questo torneo.

I toscani, reduci invece dalla bella vittoria interna ottenuta per 3 a 2 contro la Torres che ha finito al terzo posto il suo campionato, hanno concluso il torneo in sedicesima posizione con i loro trentanove punti. Le Pantere hanno dunque solo sfiorato la permanenza diretta in C poichè l’Ascoli ha saputo racimolare un punto in più rispetto a loro. A giudicare da come hanno salutato l’ultima giornata, questo si preannuncia uno scontro molto combattuto e probabilmente anche parecchio equilibrato.

DIRETTA SESTRI LEVANTE LUCCHESE INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Non perdetevi nemmeno un istante della diretta Sestri Levante Lucchese guardandola grazie a Sky oppure utilizzando Now. La partita sarà mandata in onda in televisione sintonizzandovi sul canale Sky Sport 254. In streaming il match sarà invece presente su NOW TV e Sky Go.

DIRETTA SESTRI LEVANTE LUCCHESE, LE PROBABILI FORMAZIONI

I recenti successi ottenuti da entrambe le compagini nell’ultima giornata della stagione regolare ci lasciamo pensare che i tecnici riproporranno proprio quegli schieramenti anche se parliamo delle probabili formazioni per la diretta Sestri Levante Lucchese. Il 3-5-2 con Fusco, Primasso, Valentini, Montebugnoli, Podda, Nunziatini, Rosetti, Clemenza, Furno, Piu e Durmush dovrebbe essere dunque la scelta più plausibile per mister Ruvo così da sistemare i rossoblu in avvio. Il modulo 3-4-3 con Melgrati, Benedetti, Gucher, Rizzo, Gemignani, Welbeck, Visconti, Antoni, Selvini, Magnaghi e Saporiti sarà quasi certamente invece la scelta adottata da mister Gorgone per i suoi rossoneri.

PRONOSTICO E QUOTE

Cosa indica il pronostico con le quote Snai sulla diretta Sestri Levante Lucchese? Nonostante il fattore campo, favoriti gli ospiti toscani, con il segno 2 che infatti tocca quota 2,10, mentre il pareggio avrebbe lo stesso valore di un successo casalingo ligure, entrambi proposti a quota 3,25 volte la giocata.