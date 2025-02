Diretta Sestri Levante Lucchese, scontro da playout

La diretta Sestri Levante Lucchese andrà in scena allo Stadio Giuseppe Sivor metterà a confronto due squadre in difficoltà durante il corso di questa stagione e che stanno lottando per riuscire a rimanere nella competizione anche nella prossima stagione, passando per i playout o magari riuscendo a evitarlo.

Diretta Entella Perugia/ Streaming video tv: la capolista affronta i Grifoni! (Serie C, 23 febbraio 2025)

I padroni di casa sono diciannovesimi con 19 punti e continuano ad avere difficoltà sia in fase realizzativa che in quella difensiva, gli ospiti invece sono messi leggermente meglio ma sono sempre in zona playout al sedicesimo posto con 29 punti.

Il Sestri Levante si presenta alla sfida da un pareggio 0-0 in casa del Vis Pesaro mentre la Lucchese è riuscita a vincere 2-1 contro il Perugia

Diretta Lumezzane Vicenza/ Streaming video tv: non bisogna perdere altro terreno! (Serie C, 23 febbraio 2025)

Diretta Sestri Levante Lucchese, dove guardare la partita

Chi fosse interessato ad assistere in televisione alla diretta Sestri Levante Lucchese delle ore 17.30 potrà farlo facilmente tramite Sky Sport ma è possibile pure vedere la partita dal computer o tablet in streaming video su SkyGo e NowTv.

Sestri Levante Lucchese, probabili formazioni

Per la diretta Sestri Levante Lucchese la squadra di casa dovrebbe scendere in campo seguendo il 4-3-3 del mister Diego Longo con Guadagno in porta, Primasso, Pane, Valentini e Montebugnoli in difesa, Furno, Fedele e Bordin i tre centrocampisti, tridente offensivo con Cominetti e Durmush sulle fasce e Rosetti punta centrale.

DIRETTA/ Altamura Catania (risultato finale 1-1): Jimenez risponde a Leonetti (23 febbraio 2025)

Gli ospiti invece saranno schierati dal tecnico Giorgio Gorgone con un 3-5-2 con Melgrati tra i pali, Rizzo, Silva e Gucher i tre difensori centrali, Gemignani e Antoni gli esterni con Visconti, Tumbarello e Catanese a completare il centrocampo, Saporiti e Magnaghi come coppia d’attacco.

Scommessa Sestri Levante Lucchese, quote e pronostico

La diretta Sestri Levante Lucchese è una gara difficile da pronosticare, entrambe le squadre sono state in difficoltà gran parte della loro stagione e non sono mai riuscite a mantenere in maniera stabile il loro stato di forma passando da vittorie a sconfitte in maniera rapida.

Le due squadre hanno entrambe bisogno di vincere, gli ospiti forse più dei padroni di casa e questo potrebbe renderli favoriti per i 3 punti. Secondo i bookmakers, in particolare bet365, vediamo che la quota minore invece è data alla vittoria del Sestri Levante ed è pari a 2.25, la vittoria della Lucchese è quotata 2.90 mentre la quota più alta è quella del pareggio pari a 3.10