DIRETTA SESTRI LEVANTE MILAN FUTURO (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Finalmente ci siamo, siamo vicini al fischio di inizio della diretta di Sestri Levante Milan Futuro, due squadre che non stanno vivendo un buon momento della stagione, ma che i tre punti oggi sarebbero fondamentali sopratutto per gli ospiti per continuare a vincere dopo la rimonta della scorsa giornata. Ma procediamo per gradi analizzando prima di tutto il Sestri Levante, una delle difese peggiori del campionato con 1,9 reti subite nell’arco di una partita, questo ci porta a pensare che siamo di fronte ad una partita facile per il Milan, anche se i numeri dicono che i tre gol della scorsa partita sono un unicum visto che di solito segnano 1,3 reti ogni novanta minuti.

Video Rimini Sestri Levante (4-2)/ Gol e highlights: doppietta per Cinquegrano! (Serie C, 30 marzo 2025)

In più contro squadre della zona bassa della classifica, per essere precisi le ultime tre, la squadra rossonera ha sempre subito almeno un gol. Il che rende davvero probabile vedere un pareggio come infatti suggerisce il principale bookmaker italiano che mette il segno X al 33% questa volta. Andrà davvero cosi? Scopriamolo nel prossimo aggiornamento della diretta di Sestri Levante Milan Futuro, il fischio di inizio è vicino e con esso il blocchetto live. (agg. Gianmarco Mannara)

Diretta/ Rimini Sestri Levante (risultato finale 4-2): Nunziatini non basta! (30 marzo 2025)

DIRETTA SESTRI LEVANTE MILAN FUTURO INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Un abbonamento a Sky è necessario se si ha l’intenzione di vedere la diretta Sestri Levante Milan Futuro senza dover presenziare di persona allo stadio. Gli iscritti potranno seguire la partita attraverso l’applicazione di Sky Go in modalità streaming ovunque si trovino.

LOTTA IN ZONA RETROCESSIONE

Si parte sabato 5 aprile 2025 alle ore 15:00 con la diretta Sestri Levante Milan Futuro. Presso lo Stadio Giuseppe Sivori si stanno per affrontare due squadre che dovrebbero lottare per non retrocedere anche a stagione regolare conclusa vista l’attuale situazione di classifica. I padroni di casa sono in diciannovesima posizione con ventisei punti, solo uno in più del Legnago Salus ultimo nel girone B ed altrettanto distante dai diretti rivali della trentacinquesima giornata di campionato.

Video Milan Futuro Campobasso (3-2)/ Gol e highlights: succede di tutto ai rossoneri! (Serie C)

Gli ospiti sono infatti al diciottesimo posto con ventisette punti e nel mirino avrebbero messo la Spal, a portata poichè lontana appena due lunghezze. Entrambe le formazioni potrebbero dunque scavalcarne altre alla fine di questo turno ma devono anche guardarsi le spalle dal possibile ritorno dei veneti. I liguri hanno perso di recente in maniera netta sul campo del Rimini mentre i lombardi hanno ritrovato il successo sconfiggendo il Campobasso e sorpassando così proprio il Sestri.

SESTRI LEVANTE MILAN FUTURO, LE PROBABILI FORMAZIONI

Nelle probabili formazioni della diretta Sestri Levante Milan Futuro possiamo evidenziare l’impiego del modulo 3-5-2 da parte di entrambi gli allenatori e dunque mister Ruvo dovrebbe puntare dall’inizio su Guadagno, Primasso, Valentini, Montebugnoli, Podda, Brunet, Clemenza, Rosetti, Nunziatini, Cominetti e Parravicini. Dal canto suo il tecnico Massimo Oddo dovrebbe decidere di schierare in avvio Nava, Coubis, Camporese, Bartesaghi, Quirini, Branca, Sandri, Malaspina, Alesi, Ianesi e Camarda sempre appunto sencondo il 3-5-2.

DIRETTA SESTRI LEVANTE MILAN FUTURO, LE QUOTE

Emerge una partita che si preannuncia abbastanza tirata se si osservano le quote fornite dai bookmakers per il pronostico della diretta Sestri Levante Milan Futuro. Agenzie del calibro di Sisal vedono i rossoblu come favoriti alla vigilia pagando l’1 a 2.45 ma i rossoneri non sembrano poi così lontani visto che il segno 2 viene quotato appunto a 2.70. Il pareggio risulta per ora come il punteggio meno probabile perchè si possa concretizzare e l’x viene infine pagato dunque a 3.15.