DIRETTA/ Sestri Levante Olbia (risultato finale 2-2): pareggia Palomba! (Serie C, 26 novembre 2023)

DIRETTA SESTRI LEVANTE OLBIA (RISULTATO FINALE 2-2): PAREGGIA PALOMBA!

Viene ammonito Nenci, col finale di partita che è tutto dell’Olbia che prova disperatamente a trovare il gol del pareggio. E gli sforzi dei sardi vengono premiati in extremis al 91′. Palomba, nel giorno del suo debutto, sbuca in area e di testa batte Anacoura, che non riesce a trattenere il pallone del 2-2. Si chiude con le ammonizioni di Ollana e Gala il lungo recupero, un punto per parte tra Sestri Levante e Olbia. (agg. di Fabio Belli)

Video/ Gubbio Sestri Levante (5-2) gol e highlights: Udoh completa la cinquina! (Serie C, 19 novembre 2023)

SESTRI LEVANTE OLBIA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta del match Sestri Levante Olbia sarà disponibile in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Sestri Levante Olbia in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

Diretta/ Gubbio Sestri Levante (risultato finale 5-2): doppietta di Spina! (Serie C, 19 novembre 2023)

DESSENA, POI SANDRI!

L’Olbia inizia il secondo tempo con Cavuoti in campo al posto di Mameli. Viene ammonito Parlanti in un inizio di gara molto trattenuto nella ripresa. Al 25′ però l’Olbia riesce a trovare l’acuto con Dessena che gira perfettamente a rete di testa un cross di Cavuoti. Il Sestri Levante riesce però a rispondere al 32′ tornando in vantaggio grazie a Sandri: un cross di Forte, deviato, trova il perfetto inserimento del numero 21 dei padroni di casa che riesce così a riportare avanti nel punteggio i liguri. (agg. di Fabio Belli)

LA SBLOCCA FORTE!

Al 26′ c’è un cartellino giallo per Contini. Al 32′ passano i padroni di casa: il Sestri Levante passa grazie a Podda, che salva su suggerimento di Podda, bravo a servire il compagno di squadra. Cartellino giallo anche per Corti che aveva provato ad anticipare Anacoura in uscita, al 37′ è Parlanti a mancare un’ottima chance con una conclusione che non trova la porta da buona posizione. Si va all’intervallo con i liguri in vantaggio di misura sulla formazione sarda. (agg. di Fabio Belli)

DIRETTA/ Sestri Levante Rimini (risultato finale 0-1): Ubaldi al 90'! (Serie C, 16 novembre 2023)

ANACOURA SALVA SU ARBOLEDA!

Squadre molto trattenute a inizio gara, al quarto d’ora Anacoura esce per bloccare Corti servito in profondità, quindi finisce alta una conclusione di Margiotta. Al 22′ i sardi ci provano con Arboleda, Anacoura attento nel neutralizzare in due tempi. Queste le formazioni schierate dal 1′ dai due allenatori. SESTRI LEVANTE (4-2-3-1): Anacoura; Podda, Oliana, Grosso, Furno; Sandri, Troiano; Parlanti, Candiano, Forte; Margiotta. A disposizione: Olivieri, Raspa, Pane, Andreis, Nenci, Ghigliotti, Gala, Regini, Toci, Matteucci, Masini, Raggio Garibaldi, Busatto. Allenatore: Enrico Barilari. OLBIA (4-3-2-1): Rinaldi; Zallu, Bellodi, Palomba, Arboleda; Dessena, Mameli, La Rosa; Corti, Biancu; Contini. A disposizione: Palmisani, Incerti, Fabbri, Zanchetta, Cavuoti, Van der Want, Gennari, Montebugoli, Scapin. Allenatore: Leandro Greco. (agg. di Fabio Belli)

SI COMINCIA!

Sarebbe stato interessante analizzare i testa a testa della diretta Sestri Levante Olbia, ma le due squadre non si sono mai affrontate prima di questa stagione. Dunque non ci resta che vedere le ultime cinque partite di entrambi i club per farci un’idea dello stato di forma. Il Sestri Levante, in questo lasso di tempo, ha perso tre partite tra cui il pesante 5-2 incassato il 19 novembre in casa del Gubbio. La vittoria manca dalla sfida interna con la Fermana finita 3-0 grazie a Forte (doppietta) e Margiotta mentre l’ultimo pareggio è datato 6 novembre ed è stato il 2-2 sul campo della Recanatese.

L’Olbia ha collezionato sette punti nelle ultime cinque partite. Questo grazie in primis ai due successi contro Fermana e Pineto rispettivamente per 2-1, gol di Ragatzu e Dossena, e 1-0 in virtù del timbro ancora una volta di Ragatzu. Ad aggiungere punti in cascina c’è stato anche il pareggio a reti bianche contro la Lucchese. Le due sconfitte invece sono state quelle per 3-1 contro la Juventus U23 e la più recente di tutte, il 4-1 incassato in trasferta contro i giallorossi della Recanatese. (aggiornamento di Christian Attanasio)

SESTRI LEVANTE OLBIA: LE STATISTICHE DELLE DUE SQUADRE

Sta per iniziare la diretta Sestri Levante Olbia e, in virtù delle statistiche, possiamo analizzare al meglio la sfida tra due squadre che giocano per la quindicesima giornata del campionato di Serie C, girone B. Parliamo di un match importante per la zona salvezza visto che la squadra rossoblù, reduce da due sconfitte consecutive contro Rimini e Gubbio, è attualmente in terzultima posizione con dodici punti (tre vittorie, tre pareggi, otto sconfitte). Dall’altro lato i sardi che, a quota quindici punti (quattro vittorie, tre pareggi, sei sconfitte), hanno una classifica leggermente migliore ma non rassicurante. Numeri non buoni anche in termini di reti: i liguri ne hanno realizzati appena dodici (sette in casa, cinque in trasferta) mentre i bianchi di Sardegna sono a quota dieci, equamente distribuiti tra gare casalinghe e lontano dalle mura amiche. Statistica curiosa, infine, per l’Olbia che subisce pochissime reti ad inizio gara (solo tre nei primi 45 minuti di gioco) ma viene surclassata nella ripresa (quindici reti al passivo). (Giulio Halasz)

SESTRI LEVANTE OLBIA: IL MOMENTO DELLE DUE SQUADRE

Sestri Levante Olbia, in diretta domenica 26 novembre 2023 alle ore 12.30 presso lo stadio Silvio Piola di Vercelli, sarà una sfida valida per la quattordicesima giornata del campionato di Serie C. Il Sestri Levante occupa attualmente la diciassettesima posizione nella classifica del Girone B di Serie C, trovandosi in zona retrocessione con 12 punti accumulati nelle prime 14 giornate. La squadra guidata da mister Enrico Barilari sta affrontando le difficoltà tipiche di una neopromossa che si misura con un nuovo campionato. Dopo un avvio complicato con cinque sconfitte nelle prime sei giornate, i liguri avevano ottenuto risultati positivi tra ottobre e novembre, recuperando punti importanti con due vittorie, tre pareggi e una sola sconfitta. Tuttavia, le ultime due sconfitte consecutive hanno fermato bruscamente la loro risalita, con un pesante passivo di 5-2 subito contro il Gubbio nell’ultima partita disputata.

L’Olbia si posiziona al quattordicesimo posto nella classifica del Girone B di Serie C, con 15 punti ottenuti nelle prime 14 giornate. La squadra sarda sta attraversando un periodo di forma altalenante, registrando due vittorie nelle ultime cinque partite. Dopo la recente sconfitta per 4-1 contro la Recanatese, la squadra guidata da mister Leandro Greco cercherà di ottenere un risultato positivo in questo scontro diretto in trasferta, interrompendo una serie negativa di quattro sconfitte consecutive lontano dal proprio campo. Nonostante un inizio promettente con una vittoria e un pareggio nelle prime due partite disputate in trasferta, l’Olbia ha successivamente subito una serie di risultati negativi. Con soli 10 gol segnati, l’Olbia presenta, insieme alla Spal, il secondo peggior attacco del Girone B.

PROBABILI FORMAZIONI SESTRI LEVANTE OLBIA

Le probabili formazioni della diretta Sestri Levante Olbia, match che andrà in scena allo stadio Silvio Piola di Vercelli. Per il Sestri Levante, Enrico Barilari schiererà la squadra con un 4-2-3-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Anacoura; Podda, Grosso, Regini, Furno; Sandri, Troiano; Parlanti, Gala, Forte; Margiotta. Risponderà l’Olbia allenata da Leandro Greco con un 4-2-3-1 così schierato dal primo minuto: Rinaldi, Zallu, Bellodi, Motolese, Fabbri; Dessena, Mameli; Contini, Biancu, Ragatzu; Nanni.

SESTRI LEVANTE OLBIA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Sestri Levante Olbia, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie C. La vittoria del Sestri Levante con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.20, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.10, mentre l’eventuale successo dell’Olbia, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.25.











© RIPRODUZIONE RISERVATA