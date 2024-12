DIRETTA SESTRI LEVANTE PERUGIA, LIGURI ANCORA IN ZONA RETROCESSIONE

La diretta Sestri Levante Perugia va in scena domenica 1 dicembre 2024 alle ore 15:00. I rossoblu guidati dal tecnico Andrea Scotto hanno ottenuto un pareggio nello scorso turno di campionato contro il Milan Futuro tornando così a muoversi in classifica ma senza lasciare la diciannovesima posizione con dodici punti, gli stessi dei giovani rossoneri davanti solamente grazie ad una migliore differenza reti.

I Grifoni hanno invece battuto l’Arezzo ritrovando la vittoria nell’ultimo weekend così da portarsi in tredicesima posizione con diciotto punti. Gli umbri vorrebbero provare a ripetersi anche questo fine settimana così da magari ritagliarsi un posto in zona playoff.

DIRETTA SESTRI LEVANTE PERUGIA STREAMING VIDEO E TV

Chiunque voglia seguire la diretta Sestri Levante Perugia dovrà per forza di cose essere abbonato ad almeno uno tra Now e Sky. In tv la sfida sarà quindi trasmessa sul canale Sky Sport 252. L’evento sarà disponibile con Sky Go o NOW Tv sfruttando il tablet, il computer o anche il cellulare.

LE FORMAZIONI SESTRI LEVANTE PERUGIA

Cerchiamo di conoscere attraverso le probabili formazioni della diretta Sestri Levante Perugia le scelte effettuate dai tecnici delle due squadre in merito agli schieramenti iniziali della gara del girone B. Mister Scotto dovrebbe puntare ancora sul 3-5-2 dopo il pari contro il Milan Futuro con Anacoura, Podda, Valentini, Pittino, Furno, Rosetti, Raggio Garibaldi Oneto, Durmush, Clemenza e Parravicini.

Dopo il recente successo ottenuto contro l’Arezzo sul proprio campo, mister Formisano potrebbe a sua volta decidere di riconfermare il vincente modulo 3-4-3 con Adamonis in porta, Lewis, Vulikic, Dell’Orco in difesa, Mezzoni, Iannoni, Torrasi e Lisi a formare il centrocampo. Saranno Ricci, Vazquez e Paz costituiranno il tridente offensivo.

QUOTE SESTRI LEVANTE PERUGIA

Grazie alle quote di Goldbet, Lottomatica ed anche Betflag per la diretta Sestri Levante Perugia capiamo che gli ospiti sono i favoriti per aggiudicarsi i tre punti in palio con il 2 fissato ad appena 1.87 mentre i padroni di casa hanno maggiori chances di terminare la sfida con un pareggio, con l’x dato a 3.25, piuttosto che di strappare loro la vittoria, con l’1 dato invece a 3.95.