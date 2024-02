Diretta/ Sestri Levante Perugia, streaming video tv: rossoblu reduci da una vittoria (9 febbraio 2024)

DIRETTA SESTRI LEVANTE PERUGIA, OSPITI DAL 2024 PERFETTO

La diretta Sestri Levante Perugia, in programma venerdì 9 febbraio alle ore 20:45, racconta della 25esima giornata di Serie C Girone B. I padroni di casa, nell’ultimo turno di campionato, hanno messo a referto la seconda vittoria nelle ultime cinque avendo battuto per 1-0 la Torres dopo aver sconfitto la Lucchese in trasferta per 3-1.

Il Perugia invece viaggia su altri livelli come testimoniano i 18 punti di differenza dal Sestri Levante. Per trovare l’ultima sconfitta degli umbri risalire al 23 dicembre 2023 dato che nel 2024 il Perugia ha conquistato 13 punti su 15 con il pareggio recente col Rimini e le vittorie contro Lucchese, Pescara, Spal e Pontedera.

SESTRI LEVANTE PERUGIA, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv Sestri Levante Perugia sarà trasmessa in esclusiva su NOW poiché Sports Eleven, casa della Serie C nelle ultime stagioni, non detiene più i diritti della terza divisione del calcio che è passata dunque interamente a NOW.

Anche la diretta streaming Sestri Levante Perugia sarà visibile unicamente su Now, come detto divenuta la piattaforma di riferimento della Serie C avendo l’esclusiva a trasmettere tutto il campionato da qui alla fine della stagione.

SESTRI LEVANTE PERUGIA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Sestri Levante Perugia vedono i padroni di casa schierarsi col 4-3-3. In porta Anacoura, difesa composta da Podda, Oliana, Pane e Regini. A centrocampo spazio a Candiano con Parlanti e Sandri in cabina di regia. In attacco scelti Fossati e Omoregbe larghi con Forte punta.

Risponde il Perugia con l’assetto tattico 3-4-1-2. Tra i pali Adamonis, terzetto arretrato formato da Dell’Orco, Lewis e Angella. Agiranno esterni Paz e Lisi con Iannoni e Torrasi in mediana e Kouan da trequartista. Il tandem offensivo sarà lo stesso del match con il Rimini ovvero Seghetti e Sylla.

SESTRI LEVANTE PERUGIA, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Sestri Levante Perugia danno favorita la squadra ospite a 1.79. Secondo sisal, l’1 fisso vale a 3.90 mentre la X del pareggio sta a 3.50.

L’Over 2.5 è leggermente più alto dell’Under alla stessa soglia ovvero 1.86 a 1.80. Il Gol, entrambe le squadre segnano, è offerto a 1.75 contro il No Gol a 1.95.

