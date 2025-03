DIRETTA SESTRI LEVANTE PESCARA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

La diretta di Sestri Levante Pescara nasconde qualche chicca statistica davvero degna di nota: il Sestri segna in media solo 0.75 gol a partita, un dato piuttosto basso, mentre il Pescara è decisamente più efficace con 1.44 reti per gara. Anche in difesa i liguri mostrano qualche difficoltà, incassando 1.41 gol di media, mentre il Pescara si dimostra più solido con soli 0.91 gol subiti a partita. Le statistiche sulle vittorie confermano questa tendenza: il Sestri Levante ha ottenuto appena il 12.5% di successi, mentre il Pescara è al 50%, dimostrandosi molto più competitivo. La frequenza di partite con almeno due gol (Over 1.5) è simile tra le due squadre, rispettivamente al 56.25% e al 59.38%.

Tuttavia, il Pescara ha più incontri con almeno tre reti (53.12% di Over 2.5 contro il 40.62% del Sestri), segno di una maggiore propensione a partite più aperte. Anche la statistica del “entrambe le squadre a segno” (BTTS) pende leggermente a favore del Pescara (56.25% contro 43.75%), a conferma della sua tendenza ad attaccare ma anche a concedere qualcosa dietro. Detto questo passiamo al commento live della diretta di Sestri Levante Pescara, il fischio di inizio è vicino! (agg. Gianmarco Mannara)

Diretta Sestri Levante Pescara, obiettivo primi posti per gli ospiti

La diretta Sestri Levante Pescara di Serie C mette contro formazioni che hanno obiettivi di fine stagione diversi: il Pescara sta lottando per i playoff promozione, ora è posizionata al terzo posto con 58 punti ed è reduce dal pareggio 2-2 con la Vis Pesaro.

Il Sestri Levante invece sta provando a salvarsi per mantenere la categoria, se la posizione attuale dovesse confermarsi i liguri parteciperebbero ai playout essendo diciannovesimi con 23 punti ma sono a rischio retrocessione diretta e nell’ultima partita hanno subito una pesante sconfitta 4-0 con l’Entella.

Diretta Sestri Levante Pescara streaming video, dove vedere la partita

Per seguire la diretta Sestri Levante Pescara delle ore 15.00 basterà sintonizzarsi su canale 254 di Sky Sport o collegarsi alle piattaforme di diretta streaming video SkyGo o NowTv.

Sestri Levante Pescara, probabili formazioni

Per la diretta Sestri Levante Pescara il Sestri Levante schiera il 4-4-2 con Guadagno tra i pali, Pane e Montebugnoli gli terzini bassi con Valentini e Primasso difensori centrali a completare il reparto, Podda e Nunziatini sulle fasce, Rosetti e Bordin in mezzo al campo e davanti la coppia d’attacco Clemenza e Parravicini.

Il Pescara di Silvio Baldini conferma il 4-3-3 con portiere Plizzari, Letizia, Brosco, Lancini e Moruzzi difensori, Valzania, Squizzato e Dagasso i tre centrocampisti, tridente offensivo formato da Cangiano e Ferraris sulle fasce e Alberti punta centrale.

Sestri Levante Pescara, quote e pronostico

La diretta Sestri Levante Pescara è una sfida che sulla carta ha già un favorito ben definito per la vittoria finale nella squadra ospite che può vantare un miglior posizionamento in classifica e una serie di 5 partite consecutive senza sconfitte, gli ospiti invece sono riusciti una sola volta nelle ultime 4 partite a portare a casa dei punti e sono il peggiore attacco della competizione.

Dando uno sguardo ai siti di scommesse, come Sisal, si può notare quindi che il risultato più probabile è la vittoria del Pescara che per questo ha una quota pari a 1.60, la vittoria del Sestri Levante è quasi impossibile e quindi è stata quotata a 5.25 mentre il pareggio ha la quota intermedia di 3.60.