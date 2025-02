DIRETTA SESTRI LEVANTE PIANESE (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Cosa ci dicono i numeri riguardo alla diretta di Sestri Levante Pianese? Dal punto di vista offensivo, il Sestri Levante segna in media 0.76 gol a partita, un dato piuttosto basso rispetto all’1.32 della Pianese, che dimostra una maggiore incisività sotto porta. Difensivamente, entrambe le squadre subiscono un numero simile di reti: 1.40 per il Sestri Levante e 1.28 per la Pianese, il che indica una vulnerabilità comune. Le statistiche sulle vittorie mostrano un netto vantaggio della Pianese, che ha ottenuto il 36% di successi contro il 12% del Sestri Levante.

Video Pianese Lucchese (2-0)/ Gol e highlights: ancora Mignani! (Serie C, 2 febbraio 2025)

Anche sul piano disciplinare, entrambe le squadre registrano una media simile di cartellini gialli (2.4 per il Sestri e 2.6 per la Pianese), mentre i rossi sono rari, con una media di 0.08 per entrambe. Per quanto riguarda i calci d’angolo, i numeri sono abbastanza equilibrati: il Sestri Levante ne batte in media 3.84 a partita, mentre la Pianese arriva a 3.92. Adesso via al commento loive della diretta di Sestri Levante Pianese, si comincia! (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA/ Pianese Lucchese (risultato finale 2-0): raddoppio e successo! (2 febbraio 2025)

DIRETTA SESTRI LEVANTE PIANESE INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Il canale Sky Sport 256 è quello che fa per voi se avete l’intenzione di seguire la diretta Sestri Levante Pianese e soprattutto se possedete un’iscrizione valida a Sky. Anche Now proporrà questo evento almeno in streaming dall’applicazione di Now Tv, esattamente come accade pure per Sky Go.

SESTRI LEVANTE PIANESE, I ROSSOBLU SONO SEMPRE PENULTIMI

Si parte alle ore 17:30 di domenica 9 febbraio 2025 con la diretta Sestri Levante Pianese. Allo Stadio Giuseppe Sivori i padroni di casa inseguono un successo che manca da prima di Natale avendo bisogno di punti per cercare ancora di salvarsi. Il diciannovesimo posto con diciotto punti sin qui guadagnati non è infatti sufficiente per poter mantenere la categoria e la salvezza dista ben nove lunghezze considerando il Campobasso quindicesimo a ventisette punti. Dopo due pareggi consecutivi, i corsari nell’ultimo weekend sono stati battuti in trasferta anche dalla Torres.

DIRETTA/ Torres Sestri Levante (risultato finale 2-1): Diakite su rigore! (2 febbraio 2025)

I toscani della Pianese se la passano invece decisamente meglio rispetto ai rivali del ventiseiesimo turno. I bianconeri si trovano stabilmente in corsa per i playoff che valgono la promozione nel campionato di Serie B trovandosi in ottava posizione con trentacinque punti, al pari del Pineto che sta davanti a loro. Riscattato il KO rimediato contro la capolista Virtus Entella avendo poi sconfitto in casa la Lucchese nel derby regionale, la Pianese vuole bissare l’ultimo risultato ottenuto e provare ad accorciare il divario che la separa dalla sesta posizione.

DIRETTA SESTRI LEVANTE PIANESE, LE PROBABILI FORMAZIONI

Il tecnico Alfonso Greco dovrebbe scegliere un 5-4-1 con Guadagno, Podda, Primasso, Valentini, Pane, Furno, Fedele, Brunet, Nunziatini, Montebugnoli e Durmush valutando le probabili formazioni della diretta Sestri Levante Pianese. Gli ospiti allenati da msiter Formisano hanno invece buone chances di replicare la formazione titolare vittoriosa nello scorso turno di campionato adoperando il modulo 3-4-1-2 con Boer, Polidori, Masetti, Indragoli, Da Pozzo, Proietto, Nicoli Simeoni, Frey, Mastropietro e Mignani.

DIRETTA SESTRI LEVANTE PIANESE, LE QUOTE

Per la diretta Sestri Levante Pianese ci si deve aspettare una battaglia se guardiamo alle quote fornite dai bookmakers. Agenzie di scommesse come Snai non sembrano del tutto certe del pronostico pagando l’1 a 2.80 ed il 2 invece a 2.35. Gli ospiti sembrano quindi apparentemente in vantaggio alla vigilia ma i padroni di casa hanno comunque grosse chances di aggiudicarsi la contesa ed al momento il punteggio meno probabile rimane il pareggio con l’x quotato a 3.10.