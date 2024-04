DIRETTA/ Sestri Levante Pineto (risultato 0-0) video streaming tv: si gioca, via! (Serie C, 5 aprile 2024)

DIRETTA SESTRI LEVANTE PINETO (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

La diretta della sfida che pone di fronte Sestri Levante Pineto vede scendere in campo due formazioni che si ritrovano in classifica rispettivamente al dodicesimo e undicesimo posto. Padroni di casa che nelle ultime 5 partite hanno ottenuto quattro vittorie ed un pareggio, riuscendosi a sollevare dalla classifica con un grande balzo in avanti. Dall’altra parte gli avversari nelle ultime 5 partite hanno ottenuto quattro pareggi ed una sconfitta. Una sfida tra due formazioni che potrebbero ancora sognare l’accesso incredibile ai play off.

Entrambe le formazioni hanno raccolto 41 punti in questo campionato con i migliori marcatori che risultano essere rispettivamente Riccardo Forte ed Emilio Volpicelli. Il primo ha già attirato diversi riflettori su di sé essendo un attaccante classe 1999 capace di realizzare ben 12 reti in questa stagione. Il secondo, più esperto, è riuscito a collezionare 11 gol in 31 partite. (Marco Genduso)

SESTRI LEVANTE PINETO, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv Sestri Levante Pineto sarà trasmessa in esclusiva su NOW poiché Sports Eleven, casa della Serie C nelle ultime stagioni, non detiene più i diritti della terza divisione del calcio che è passata dunque interamente a NOW.

Anche la diretta streaming Sestri Levante Pineto sarà visibile unicamente su Now, come detto divenuta la piattaforma di riferimento della Serie C avendo l’esclusiva a trasmettere tutto il campionato da qui alla fine della stagione.

TESTA A TESTA

Sestri Levante Pineto, partita che darà il via alle danze della 35esima giornata di campionato di Serie C Girone B. Nella storia, le due squadre si sono sfidate sono tre volte ma in questi testa a testa c'è stata una doppia sfida importantissima. Stiamo parlando della semifinale della Poule Scudetto del 2022/2023 quando all'andata finì 0-0 mentre al ritorno vinse il Sestri Levante col punteggio di 2-0. Il Pineto però ha strappato la prima vittoria in questo testa a testa all'andata di questa stagione in occasione della 16esima giornata, terminata 1-0 con gol di testa di De Santis al 59esimo minuto. Nelle ultime cinque di campionato, il Sestri Levante ha vinto 4 volte ovvero contro Rimini, Recanatese, Gubbio e Olbia con il solo pareggio con la Fermana. Situazione molto diversa per il Pineto che ha collezionato quattro segni X da inizio marzo ad oggi: 1-1 con Vis Pesaro e Fermana, 2-2 col Perugia e 0-0 con la Recanatese, senza dimenticare il ko con l'Arezzo per 3-1. (aggiornamento di Christian Attanasio)

PUNTI VITALI PER ENTRAMBI

La diretta Sestri Levante Pineto, in programma venerdì 5 aprile alle ore 20:45, racconta della 35esima giornata di Serie C Girone B. I padroni di casa sono reduci da cinque risultati utili di fila tra cui un pareggio con la Fermana e ben quattro vittorie con Rimini, Recanatese, Gubbio e Olbia battute dai rossoblu.

Il Pineto non sta passando un bel periodo dato che l’ultima vittoria corrisponde a metà febbraio contro l’Olbia. Per il successivo mese e mezzo, due ko con Cesena e Arezzo più gli innumerevoli pareggi contro Carrarese, Vis Pesaro, Fermana, Perugia e Recanatese nell’ultimo turno di campionato.

SESTRI LEVANTE PINETO, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Sestri Levante Pineto vedono i padroni di casa schierarsi col 4-3-3. Tra i pali Anacoura, difesa a quattro con Podda, Pane, Regini e Matteucci. A centrocampo spazio per Parlanti, Sandri e Candiano mentre in attacco tridente Forte, Fossati e Clemenza

Il Pineto replica con il modulo 3-5-2. In porta Tonti, terzetto arretrato composto da De Santis, Ingrosso e Marafini. Agiranno da esterni Baggi e Sannpoli con Germinario, Lombardi e Manu nella zona nevralgica del match. Due punte: Volpicelli e Gambale.

SESTRI LEVANTE PINETO, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Sestri Levante Pineto danno favorita la squadra di casa a 2.70. La differenza è minima dato che per bet365 il 2 fisso è offerto a 2.72 mentre il segno X è a 2.82.

L’Over 2.5 sembra poco probabile con una quota di 2.35 contro l’1.50 dell’Under. Gap meno ridotto tra Gol a 1.90 e No Gol a 1.73.











