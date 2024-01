DIRETTA/ Sestri Levante Pontedera (risultato 0-0) video streaming tv: in campo, si gioca! (7 gennaio 2024)

DIRETTA SESTRI LEVANTE PONTEDERA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

La diretta della sfida che pone di fronte Sestri Levante Pontedera vede affrontarsi due squadre che si ritrovano rispettivamente al diciottesimo e al sesto posto dell’attuale classifica del girone B di Lega Pro. Padroni di casa che si ritrovano con 18 punti invischiati nella lotta salvezza di questo campionato. Le reti realizzate sono 19 mentre 25 quelle subite. Da tenere d’occhio le prestazioni in zona gol da parte dell’attaccante esterno Riccardo Forte. L’ex giocatore del Legnago non sarà presente però nella partita in quanto squalificato nell’ultimo incontro affrontando l’Arezzo.

In tal senso il miglior marcatore diventa il tedesco Candiano, con tre reti. Dall’altra parte del campo da tenere d’occhio il centrocampista Giovanni Catanese che ha già realizzato ben 6 reti in questo campionato. Un ottimo bottino per un giocatore che di ruolo fa il centrocampista; tuttavia, la rete manca dal 12 novembre nella sfida vinta contro i biancazzurri della Spal. I punti della formazione granata risultano essere 29 ed una vittoria oggi potrebbe significare avvicinarsi sempre di più al quarto posto rappresentato dal Pescara con 32. (Marco Genduso)

SESTRI LEVANTE PONTEDERA IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERE LA PARTITA

La diretta di Sestri Levante Pontedera come tutti i match della Serie C saranno disponibili su Sky dal canale 201 in poi, per chi non disponesse di un abbonamento alla piattaforma satellitare basti sapere che Nowtv, piattaforma di streaming online permette la visione della diretta Sestri Levante Pontedera e di tutta la Serie C tramite l’acquisto del pacchetto calcio.

SESTRI LEVANTE PONTEDERA: LIGURI IN AFFANNO!

La diretta Sestri Levante Pontedera, in programma oggi 7 gennaio alle ore 18:30, promette un confronto avvincente tra due squadre che stanno attraversando momenti diversi in questo periodo. Il Sestri Levante, padrone di casa, non sta vivendo un periodo particolarmente positivo dal punto di vista dei risultati, accumulando solo 5 punti nelle ultime cinque gare. Questo rende evidente una fase di appannamento che la squadra locale cercherà sicuramente di invertire in questo incontro. La necessità di raccogliere punti è sempre più pressante, e il Sestri Levante avrà l’opportunità di farlo davanti ai propri tifosi.

Dall’altra parte, il Pontedera si trova nella lotta per rimanere nella zona dei playoff, e nonostante la recente sconfitta, la squadra è riuscita a conquistare due vittorie consecutive. Questo dimostra una certa resilienza e la capacità di reagire positivamente alle avversità. La squadra ospite cercherà di continuare su questa strada positiva e consolidare la propria posizione in classifica. L’incontro si preannuncia quindi come un banco di prova importante per entrambe le squadre. Il Sestri Levante, desideroso di invertire la rotta, dovrà affrontare un Pontedera che, nonostante la sconfitta precedente, ha dimostrato di essere in grado di competere ad alti livelli. La diretta sarà l’occasione perfetta per valutare la risposta delle squadre alle rispettive situazioni di classifica e per capire quale delle due riuscirà ad aggiudicarsi i tre punti in palio.

SESTRI LEVANTE PONTEDERA: PROBABILI FORMAZIONI

Piove sul bagnato in questa diretta di Sestri Levante Pontedera: la formazione di casa infatti, si trova ad affrontare l’incontro senza poter contare sull’apporto dell’attaccante Forte, espulso nell’ultima partita contro l’Arezzo. L’assenza di un elemento chiave come Forte potrebbe rappresentare una sfida significativa per il Sestri Levante, poiché dovranno trovare soluzioni alternative per compensare la mancanza dell’attaccante più prolifico. La responsabilità di guidare l’attacco potrebbe ricadere su giocatori come Margiotta e Busatto, i quali avranno il compito di far sentire meno la mancanza di Forte sul terreno di gioco. La sfida sarà per loro un’opportunità per dimostrare la propria capacità di essere pericolosi in zona gol e mantenere vivo l’entusiasmo dei tifosi.

Dall’altro lato, il Pontedera sembra intenzionato a schierarsi con il consueto modulo 3-4-3. La batteria di trequartisti, formata da Benedetti e Ianesi, avrà il compito di fornire supporto alla punta Nicastro. Questa configurazione tattica suggerisce un approccio offensivo da parte del Pontedera, con la speranza di sfruttare gli spazi e creare opportunità in attacco. Il match si preannuncia quindi come una sfida interessante, con entrambe le squadre chiamate a superare le proprie sfide. Per il Sestri Levante, l’obiettivo sarà quello di gestire l’assenza di Forte e trovare alternative efficaci in attacco, mentre il Pontedera cercherà di sfruttare la propria formazione offensiva per ottenere un risultato positivo in trasferta. La diretta Sestri Levante Pontedera sarà l’occasione per vedere come entrambe le squadre affronteranno queste sfide e chi riuscirà a prevalere al fischio finale.

SESTRI LEVANTE PONTEDERA: LE QUOTE

Per chi si sentisse sicuro di scommettere sulla diretta di Sestri Levante Pontedera, ecco pronte le migliori quote per i tre risultati del match: su Better la vittoria dei padroni di casa è data 2,1 partendo da sfavorita, il pareggio su Betclic è a 2,3 mentre alla Snai il Pontedera vincente è dato a 1,6.











