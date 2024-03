Diretta/ Sestri Levante Recanatese, streaming video tv: scontro diretto salvezza (Serie C, 11 marzo 2024)

DIRETTA SESTRI LEVANTE RECANATESE, UN PUNTO DI DIFFERENZA

La diretta Sestri Levante Recanatese, in programma lunedì 11 marzo alle ore 20:45, racconta della 31esima giornata di Serie C Girone C. I rossoblu sono usciti dalla crisi grazie all’1-0 sul campo del Rimini che ha messo fine alla striscia di quattro sconfitte contro Juventus U23, Cesena, Carrarese e Spal.

La Recanatese sta continuando ad avere alti e bassi da metà febbraio. I giallorossi hanno infatti perso con l’Arezzo per poi vincere contro la Vis Pesaro, salvo poi uscire sconfitti a Perugia e riprendersi i tre punti col Pescara. Tra queste due squadre sarà una lotta tra la diciasettesima e la diciottesima della classe distanti solo un punto.

SESTRI LEVANTE RECANATESE, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv Sestri Levante Recanatese sarà trasmessa in esclusiva su NOW poiché Sports Eleven, casa della Serie C nelle ultime stagioni, non detiene più i diritti della terza divisione del calcio che è passata dunque interamente a NOW.

Anche la diretta streaming Sestri Levante Recanatese sarà visibile unicamente su Now, come detto divenuta la piattaforma di riferimento della Serie C avendo l’esclusiva a trasmettere tutto il campionato da qui alla fine della stagione.

SESTRI LEVANTE RECANATESE, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Sestri Levante Recanatese vedono i padroni di casa schierarsi col 4-3-2-1. In porta Anacoura, difesa a quattro composta da Podda, Pane, Oliana e Furno. A centrocampo le mezzali saranno Candiano e Parlanti con Raggio Garibaldi al centro. Il duo Clemenza-Gala supporterà Forte.

La Recanatese replica con l’assetto tattico 3-4-2-1. Tra i pali Meli, pacchetto arretrato formato da Shiba, Ferrante e Peretti. Agiranno da esterni sia Raimo che Longobardi mentre Raparo e Morrone giocheranno da centrocampisti. Unica punta Melchiorri con alle sue spalle Sbaffo e Lipari.

SESTRI LEVANTE RECANATESE, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Sestri Levante Recanatese favorita la squadra di casa a 2.25. Secondo sisal, la X è data a 3.15 con il 2 a 3.10.

L’Over 2.5 è dato a 1.92 mentre l’Under a 1.76. Concludiamo la sezione scommesse con Gol e No Gol rispettivamente a 1.71 e 2.

