Diretta/ Sestri Levante Rimini streaming video tv: è un match inedito (Serie C, 16 novembre 2023)

La diretta di Sestri Levante Rimini non ci presenta precedenti: sarà dunque la prima volta in cui queste due squadre si affronteranno in un contesto ufficiale, questo anche perché la distanza geografica esiste (una squadra è in provincia di Genova, l’altra in Romagna) e dunque nelle serie minori come la Serie D è anche difficile che si formi questo incrocio. Ricordiamo che sarà anche la prima sfida tra i due allenatori: quello del Sestri Levante è Enrico Barillari che è in carica da fine maggio 2022, sulla panchina del Rimini siede invece Emanuele Troise che invece è arrivato qui a metà ottobre, prendendo il posto dell’esonerato Gabriel Raimondi, vincendo un testa a testa con Massimo Paci.

Possiamo poi dire che il sito specializzato Transfermartk segnala la rosa del Rimini come quella con più valore, con 3,87 milioni di euro contro i 2,50 milioni del Sestri Levante; Rimini che è anche più giovane anche se qui la differenza è davvero minima. Riguardo i singoli, il calciatore più prezioso dei romagnoli è il centrocampista centrale Linas Megelaitis, lituano di 24 anni che però ha già buona esperienza in Serie C, per il Sestri Levante abbiamo invece la prima punta Francesco Margiotta, 30 anni compiuti a luglio. (agg. di Claudio Franceschini)

Sestri Levante Rimini, in diretta dallo Stadio “Silvio Piola” di Vercelli, si giocherà con fischio d’inizio alle ore 18.00 di questa pomeriggio, giovedì 16 novembre 2023. La gara è valevole per il recupero della decima giornata del girone B di Serie C 2023-2024. La diretta di Sestri Levante Rimini offre un tema principale: il match, infatti, rappresenta uno scontro diretto in chiave salvezza. Al momento i liguri neo-promossi stazionano a quota dodici punti dopo la netta vittoria contro la Fermana; un punto in meno per i biancorossi romagnoli, reduci da due successi di fila contro Spal e Lucchese.

Scopriamo adesso quali potrebbero essere le probabili formazioni di Sestri Levante Rimini. Il tecnico dei padroni di casa Enrico Barilari dovrà valutare le condizioni di Oliana, uscito malconcio dopo la sfida contro la Fermana. Gli ospiti di mister Emanuele Troise, invece, confermeranno il tridente composto da Lamesta, Morra e Cernigoi.

Diamo infine uno sguardo al pronostico su Sestri Levante Rimini secondo le quote offerte dall’agenzia Snai. Sono favoriti i rossoblù tanto che il segno 1 per la vittoria ospite è quotato a 2.20, mentre il segno 2 per un successo dei biancorossi è proposto a 3.15. L’ipotesi del pareggio si colloca infine a un livello intermedio, dal momento che il segno X è proposto a 3.20 volte la posta in palio oggi.

