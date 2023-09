DIRETTA/ Sestri Levante Torres (risultato 0-0) video streaming tv: si comincia! (Serie C, 24 settembre 2023)

DIRETTA SESTRI LEVANTE TORRES (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

La diretta del match tra Sestri Levante e Torres, fa parte degli incontri valevoli per la quinta giornata del campionato di serie C girone B. Le due formazioni, una ligure e l’altra sarda, non si sono mai affrontate all’interno di rettangolo di gioco verde; dunque, quella di oggi sarà una sfida inedita non solo nel campionato di Lega Pro ma anche per la storia delle due formazioni. Per la formazione di casa, inizio da dimenticare con tre sconfitte e una sola vittoria, seppur straordinaria, contro l’Entella nel derby ligure.

La gara è terminata con il risultato di 0-1. Dall’altra parte la squadra sarda ha vinto il derby contro l’Olbia ed ha fatto lo stesso nei match contro Recanatese, Rimini e Carrarese, risultando ad oggi la prima in classifica in solitaria. Un inizio straordinario per la formazione sarda che si gode il primo posto con 9 gol fatti e 2 subiti. (Marco Genduso)

SESTRI LEVANTE TORRES STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta del match Sestri Levante Torres sarà disponibile in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Sestri Levante Torres in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

SESTRI LEVANTE TORRES: ISOLANI SORPRENDENTI!

Sestri Levante Torres, in diretta domenica 24 settembre 2023 alle ore 18.30 presso lo stadio Dei Marmi di Carrara sarà una sfida valida per la quinta giornata del campionato di Serie C. Il calendario non è dalla parte del Sestri Levante, che si trova ad affrontare il terzo big match in una sola settimana. Dopo la vittoria nel derby molto sentito contro l’Entella, una vittoria che è stata la prima e finora unica per i corsari in Serie C, la squadra si è recata a Carrara, sede temporanea delle partite dei rossoblu in attesa che i lavori al Sivori siano completati, per affrontare il Pescara di Zeman.

I liguri ci hanno messo tutto ma alla fine hanno subito una sconfitta per 2-1, registrando il loro terzo ko in quattro turni. I sardi, al contrario, stanno vivendo un momento d’oro, essendo l’unica squadra che ha ottenuto il massimo punteggio dopo quattro vittorie consecutive contro Carrarese (vittoria per 2-0 nel big match disputato nel turno infrasettimanale), Olbia, Rimini e Recanatese, e vantando anche il miglior attacco del campionato con 9 gol segnati.

PROBABILI FORMAZIONI SESTRI LEVANTE TORRES

Le probabili formazioni della diretta Sestri Levante Torres, match che andrà in scena allo stadio Dei Marmi di Carrara. Per il Sestri Levante, Enrico Barilari schiererà la squadra con un 4-3-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Anacoura; Podda, Oliana, Regini, Furno; Parlanti, Raggio Garibaldi, Gala; Candiano; D’Antoni, Conti. Risponderà la Torres allenata da Alfonso Greco con un 3-4-1-2 così schierato dal primo minuto: Zaccagno; Fabriani, Antonelli, Dametto; Zecca, Mastinu, Giorico, Pelamatti; Ruocco; Diakite, Scotto.

SESTRI LEVANTE TORRES LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Sestri Levante Torres, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie C. La vittoria del Sestri Levante con il segno 1 viene proposta a una quota di 3.00, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.05, mentre l’eventuale successo della Torres, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.35.











