Diretta Settecolli 2020/ Nuoto, streaming video Rai, orari e protagonisti (12 agosto)

Oggi mercoledì 12 agosto 220 si accenderà la diretta per la seconda giornata del Trofeo Settecolli 2020: dopo dunque le prime scintille e colpi di scena occorsi ieri in vasca al Foro Italico, ecco che si torna dunque nelle piscine della capitale per una nuova intensissima giornata dedicata a nuoto italiano. Come abbiamo già ricordato ieri, la federazione ha deciso di unire in questa particolare occasione in un calendario agonistico pesantemente rivisto in seguito alla pandemia, il Campionato Italiano Assoluto e dunque anche oggi saranno messi in palio i titoli nazionali per la vasca. Dunque per la posta ci saranno i titoli di campione nazionale, ma pure va aggiunto che il questa edizione LVII del Settecolli è ancor più prestigiosa, visto che si tratta del primo vero evento dopo il lockdown, a cui prendono parte star italiane e internazionali del nuoto, impazienti di verificare la loro condizione fisica, dopo i primi allenamenti e soprattutto i tanti mesi passati rinchiusi in casa. Sarà quindi anche oggi una giornata ricca di scintille in vasca e grandi emozioni, che però purtroppo potremo assistere solo dai nostri divani: la manifestazione infatti avverrà a porte chiuse e con rigide misure anticovid. Ma vediamo subito quali sono gli orari che caratterizzeranno questo mercoledì, tutto dedicato alla diretta del Settecolli 2020. Come già occorso ieri la mattinata sarà dedicata alle batterie con la prima sessione dedicata alle donne alle ore 9.00 e la seconda per gli uomini, alle ore 11.30: le gare più veloci con i migliori atleti avranno inizio alle ore 19.00.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL SETTECOLLI 2020

Le fasi salienti della giornata di oggi al Settecolli 2020 ovviamente saranno disponibili per tutti gli appassionati in diretta tv dalla piscina del Foro italico di Roma. La sessione serale delle finali saranno entrambe visibili sul canale Rai Sport + HD, disponibile al numero 57 del telecomando del digitale terrestre. Entrambi gli appuntamenti saranno disponibili di conseguenza anche in diretta streaming video sul portale raiplay.it gratuitamente e per tutti.

DIRETTA SETTECOLLI 2020: IL PROGRAMMA ODIERNO

Fissati dunque gli orari di riferimento anche per questa seconda giornata di diretta per il Settecolli 2020, sarà bene andare a controllare il programma ufficiale in vasca a partire dalle batterie del mattino. Come riferito prima oggi le prime a partire saranno le donne con le batterie dei 100 m farfalla, e i 100 dorso ma attenzione alle batterie per i 100 m stile libero dove le giovani stelle del nuoto nostrano proveranno a mettersi in mostra in vista della prova serale con Federica Pellegrini: a seguire però non mancheranno per 50 dorso, mentre negli 800m è grande attesa per Simona Quadarella. Tra le batterie maschili, che non avranno inizio prima delle ore 11.30 vogliamo poi segnalare i 100 m dorso come anche le qualifiche per i 50m rana. Solo alla sera e non prima delle ore 19.00 invece i riflettori si accenderanno sulle gare veloci dove non mancheranno i principali protagonisti del nuoto nostrano, da Sabbioni, a Scozzoli, Martinenghi, Di Liddo e Pellegrini, che non dovrebbero vivere le qualifiche del mattino.

