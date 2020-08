DIRETTA SETTECOLLI 2020/ Nuoto, video streaming Rai: cominciano le prime batterie!

Comincia tra pochi istanti la diretta del Settecolli 2020 e solo tra pochi istanti avranno inizio nello spettacolare palcoscenico delle piscine Foro Italico le prime batterie di questo primo evento di grande rilievo del nuoto italiano e internazionale. Primo appuntamento delle mattinata, da programma ufficiale, saranno con le batterie dei 50 dorso maschili, dove ci attendiamo fin da subito una grande prova da parte del nostro Simone Sabbioni, alla sua prima gara da quando ha deciso di cambiare allenatore e di tornare in Romagna, agli ordini di Luca Corsetti: rivali principali saranno ovviamente Matteo Milli, Nicolò Bonacchi e Matteo Restivo, ma mancherà Thomas Ceccon, che ha dato forfait all’ultimo. Di fila saranno le batterie dei 400 m stile libero, dei 100 rana e dei 100 farfalla con la prova dei 50 stile libero maschile come ultima batteria al maschile: per le donne in piscina al Foro Italico ci sarà spazio non prima delle ore 11.30, dove comunque saranno tante le star chiamate ai blocchetti. Ora diamo la parola alla vasca, via!

Le fasi salienti della giornata di oggi al Settecolli 2020 ovviamente saranno disponibili per tutti gli appassionati in diretta tv dalla piscina del Foro italico di Roma. La sessione serale delle finali saranno entrambe visibili sul canale Rai Sport + HD, disponibile al numero 57 del telecomando del digitale terrestre. Entrambi gli appuntamenti saranno disponibili di conseguenza anche in diretta streaming video sul portale raiplay.it gratuitamente e per tutti.

Eccoci: oggi martedì 11 agosto 2020 prenderà il via la LVII edizione del Settecolli, ovvero la rassegna del nuoto più importante in Italia e che pur in questo 2020 assegnerà anche i titoli nazionali. In un calendario internazionale pesantemente rimaneggiato nel post pandemia, ecco che la Federazione ha deciso di unificare l’evento al Foro Italico con i Campionati Assoluti di Nuoto (che avrebbero dovuto disputarsi a Riccione a fine marzo), in una super rassegna di stelle, a cui davvero non vediamo l’ora di dare la parola. Dopo tutto la diretta del Settecolli 2020 sarà la prima rassegna di grande peso in vasca e pure primo banco di prova per le nostre star del nuoto, dopo mesi di riposo (durante il lockdown) e di allenamenti (solo nelle ultime settimane): atleti di primo livello, da Federica Pellegrini a Nicolò Martinenghi, fino a Fabio Scozzoli e Martina Carraro hanno già confermato la loro presenza, impazienti di verificare anche il proprio stato di forma, in un intenso cammino di preparazione verso le prossime Olimpiadi di Tokyo, rimandate alla prossima estate.

DIRETTA SETTE COLLI 2020: IL PROGRAMMA ODIERNO

Nella trepidante attesa di far tornare a parlare il grande nuoto dopo mesi di stop per l’emergenza sanitaria, dobbiamo innanzitutto ricordare agli appassionati il programma di questa prima giornata dedicata alla diretta del Settecolli 2020, che durerà al Foro Italico fino al 13 agosto, compreso. Anche per questa speciale edizione infatti la Federazione ha deciso di dividere la giornata in due fasi, con la mattino due diverse sessioni per le batterie, previste rispettivamente alle ore 9.00 (riservate agli uomini) e alle ore 11.30 (riservate alle donne): una divisione che si è rivelata necessaria perchè vengano rispettate le norme anticovid e a tal proposito si ricorda che l’evento si terrà rigorosamente a porte chiuse.

Solo alla sera i riflettori si accenderanno per le prime finali nello scenario eccezionale del Foro Italico: non prima però delle ore 19.00. Aggiungiamo che tra i primi protagonisti di questa prima giornata dedicata alla diretta del Sette Colli 2020, troviamo tra gli azzurri chiamati in causa Ilaria Bianchi (argento agli Europei in vasca corta di Glasgow 2019), Elena Di Liddo, Simone Sabbioni e pure Federica Pellegrini, questa impegnata nelle batterie dei 50 stile libero. Ma tante gare meriteranno di essere seguite con la massima attenzione.



