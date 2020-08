Diretta Settecolli 2020/ Streaming video Rai: orari e protagonisti (13 agosto)

Si accende oggi, giovedì 13 agosto a terza e ultima giornata dedicata alla diretta del Settecolli 2020: siamo giunti dunque la gran finale di questa grandiosa edizione della manifestazione del nuoto italiano e internazionale al Foro Italico e non vediamo l’ora di applaudire nuovamente ai nostri beniamini, chiamati oggi in vasca. Il programma per l’ultima giornata di competizioni è intensissimo e non saranno poche le star chiamate in causa (sia pure solo per le gare finali di questa sera): come tra l’altro successo anche nei giorni scorsi, visto che molti big del nuoto nostrano hanno risposto presente a quella che il primo vero meeting di rilievo nel post lockdown. Dopo mesi di riposo forzato infatti i nostri beniamini hanno approfittato di questa edizione del Settecolli (che pure mette in palio i titoli nazionali) per trovare sensazioni e forma, in vista di una stagione 2021 in vasca che si annuncia bollente tra Europei, Olimpiadi e Mondiali. E oggi avremo dunque una nuova opportunità per seguire le imprese dei vari Federica Pellegrini. Gregorio Paltrinieri e Martina Carraro, che oggi di certo daranno ancora spettacolo, pure in un Foro Italico drammaticamente vuoto (l’evento è a porte chiuse).

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL SETTECOLLI 2020

Le fasi salienti della giornata di oggi al Settecolli 2020 ovviamente saranno disponibili per tutti gli appassionati in diretta tv dalla piscina del Foro italico di Roma. La sessione serale sarà visibile sul canale Rai Sport + HD, disponibile al numero 57 del telecomando del digitale terrestre. L’appuntamento sarà disponibile di conseguenza anche in diretta streaming video sul portale raiplay.it gratuitamente e per tutti.

DIRETTA SETTECOLLI 2020: IL PROGRAMMA ODIERNO

Come successo già nei primi due giorni, dedicati alla diretta del Settecolli, 2020 anche oggi la mattina al Foro Italico sarà riservate alle prime batterie, dove ci saranno per i nuotatori “più lenti”: mancheranno dunque le solite stelle, ma non saranno gare da trascurare visto che proprio qui potrebbero mettersi in luce i talenti del futuro del nuoto italiano. Oggi da programma si comincerà alle ore 9.00 quando la vasca vedrà le donne per i 200m dorso: a seguire ecco di fila le specialità femminili per i 200 farfalla, 200 rana, 200 stile libero e i misti.

Solo alle ore 11.30 invece il Foro Italico farà da palcoscenico alle prime batterie degli uomini, dove assisteremo alle prime prove cronometrate per 200m dorso, 50 farfalla, 200 rana, 200m stile libero, i siti e i 1500m stile libero. Solo dalle ore 19.00 sarà il tempo delle star, impegnate nelle gare veloci per la categorie e discipline che sono state protagoniste nella mattinata, Facciamo allora attenzione alla prova dei 200 m stile libero dove vedremo Federica Pellegrini, come alla gara dei 1500 m che vedrà Gregorio Paltrinieri e Gabriele Detti, senza trascurare anche le prove che vedranno impegnate nella serata Margherita Panziera e Ilaria Cusinato.



