Diretta Settecolli 2021/ Streaming video Rai: ancora in vasca al Foro Italico

DIRETTA SETTECOLLI 2021: SECONDA GIORNATA DI GARE

Siamo ancora in diretta dal Foro Italico per il Settecolli 2021, magnifica manifestazione del grande nuoto italiano e internazionale che quest’anno festeggia la sua 58^ edizione. In vasca quest’oggi, come ieri, tanti big del nuoto al tricolore e mondiale, pronti a conquistare l’ultimo pass che vale le Olimpiadi di Tokyo 2021 (per cui è ancora incerto) e per verificare le proprie condizioni e sensazioni in vista dell’appuntamento a cinque cerchi ormai davvero vicino.

Dunque con motivazioni differenti, saranno ancora tanti i grandi chiamati in causa oggi: già ieri poi abbiamo potuto assistere a risultati importanti quali le vittorie di Federica Pellegrini nei 200 sl e Simona Quadarella sui 1500 sl, oltre naturalmente al doppio record italiano sui 100 rana di Nicolò Martinenghi e Arianna Castiglioni.

DIRETTA SETTECOLLI 2021 NUOTO IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA MANIFESTAZIONE

Segnaliamo a tutti gli appassionati che per la diretta del Settecolli 2021, la tv di stato ha previsto ampia copertura, ma solo per gli eventi serali, dove saranno chiamati in vasca i big per le serie veloci. Ecco che allora, per questo sabato 26 giugno 2021 l’appuntamento con la diretta tv del Settecolli 2021 sarà alle ore 17.00 al canale Raisport +HD, al numero 57 del telecomando del digitale terrestre. Ovviamente tale finestra sulle fasce del Foro Italico sarà disponibile anche in diretta streaming video per tutti, tramite il noto servizio gratuito Raiplay.it. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING RAI PLAY

DIRETTA SETTECOLLI 2021: PROGRAMMA E ORARI

Come occorso anche ieri, per la diretta della seconda giornata di gare al Settecolli 2021, sono previste diverse fasce riservate agli atleti: al mattino e per la precisione solo dalle ore 9.00 la vasca del Foro Italico sarà riservata alle serie più lente, mentre nel pomeriggio sarà ancora spazio per i nuotatori. Solo a partire dalle ore 18.30 saranno di scena le serie veloci, con tutti i big del nuoto italiano e internazionale chiamati al Settecolli 2021: sia al mattino che alla sera è previsto ovviamente il medesimo programma di gare.

Nel dettaglio ecco che prima prova sarà quella dei 100m farfalla femminili, a cui faranno seguito le gare dei 200m farfalla maschili e dei 100m dorso, dove è attesa per Margherita Panziera: di fila ecco i 50 m dorso uomini e i 400m misti femminili con Sara Franceschi che ha già strappato il biglietto per le Olimpiadi. Proseguendo nel programma ufficiale vediamo i 400m misti maschili con Razzetti e i 100m stile donne dove con tutta probabilità sarà protagonista Federica Pellegrini: ecco poi i 50m dorso e i 100m stile libero maschili, come anche i 50 m rana donne (Carraro e Pilato) e i 50m uomini (Martinenghi). A chiusura del day 2 del Settecolli 2021 gli 800m stile libero femminili con Quadarella e la stessa prova al maschile, con Detti (Paltrinieri ha dato forfait).

