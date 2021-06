Diretta Settecolli 2021/ Streaming video Rai: grandi stelle al Foro Italico

DIRETTA SETTECOLLI 2021: PRIMA GIORNATA AL FORO ITALICO

Siamo in diretta con il Trofeo Settecolli 2021: la celebre manifestazione del nuoto italiano, di scena al Foro Italico si accende oggi, venerdi 25 giugno 2021 per l’edizione numero 58, a cui davvero non vediamo l’ora di dare spazio. Dopo tutto si tratta dell’ultimo grande appuntamento in vista dei Giochi Olimpici di Tokyo (che avranno inizio per il nuoto in vasca già sabato 24 luglio) e certo i big del nuoto al tricolore (come internazionali) non vedono l’ora di mettersi alla prova per affinare la loro preparazione. Certo gli ultimi Europei di Budapest ci hanno regalato piogge di medaglie e grandi conferme in vista dell’impegno a cinque cerchi, ma di certo i nostri beniamini non si accontenteranno. Ammiriamoli dunque già oggi, in questa prima giornata del Settecolli 2021, in diretta dal Foro Italico di Roma.

Gregorio Paltrinieri ha la mononucleosi/ Allarme per le Olimpiadi di Tokyo

DIRETTA SETTECOLLI 2021 NUOTO IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA MANIFESTAZIONE

Segnaliamo a tutti gli appassionati che per la diretta del Settecolli 2021, la tv di stato ha previsto ampia copertura, ma solo per gli eventi serali, dove saranno chiamati in vasca i big per le serie veloci. Ecco che allora, per questo venerdi 25 giugno 2021 l’appuntamento con la diretta tv del Settecolli 2021 sarà alle ore 19.00 al canale Raisport +HD, al numero 57 del telecomando del digitale terrestre. Ovviamente tale finestra sulle fasce del Foro Italico sarà disponibile anche in diretta streaming video per tutti, tramite il noto servizio gratuito Raiplay.it. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING RAI PLAY

Federica Pellegrini si ritira dal nuoto/ "Alle Olimpiadi di Tokyo ci sarò, poi..."

DIRETTA SETTECOLLI 2021: IL PROGRAMMA ODIERNO

Venendo ora la programma che seguirà questa 58^ edizione del Settecolli, in diretta da oggi al Foro Italico, va subito detto che si utilizzerà la formula occorsa nel 2020, con la divisione in serie lente, previste al mattino, a partire dalle ore 9.00 e le serie veloci, con tutti i big, che invece avranno luogo solo a partire dalle ore 18.30. Per questa prima giornata, ricordiamo dunque in serata, la prova di apertura sarà quella dei 100m dorso maschile (Ceccon, Mora), a cui faranno seguito le gare dei 400m stile libero (Detti, De Tullio) e dei 100 m rana (Scozzoli), intervallate dalle gare femminili per i 50m dorso (Scalia, Panziera), i 200m stile libero (Pellegrini) e dei 100m rana (Pilato, Carraro e Castiglioni). Di fila sarà il turno degli uomini per i 100m farfalla e delle donne per i 50m della medesima specialità: a chiudere il programma le serie veloci dei 50m stile libero maschile e i 1500m m femminili di stile libero, con le nostre Simona Quadarella e Martina Caramignoli. Al mattino le serie lente seguiranno il medesimo programma.

LEGGI ANCHE:

BENEDETTA PILATO/ “Non mi piaceva nuotare, ora sono primatista mondiale”

© RIPRODUZIONE RISERVATA