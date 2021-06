Diretta Settecolli 2021/ Streaming video Rai: ultima giornata al Foro Italico!

DIRETTA SETTECOLLI 2021: ULTIME GARE AL FORO ITALICO

Ultima giornata di grandi scintille al Foro Italico per la diretta del Settecolli 2021: con oggi, domenica 27 giugno 2021 chiuderemo la prestigiosa rassegna internazionale di nuoto nella capitale, ultimo grande appuntamento in vasca in vista delle ormai vicinissime Olimpiadi di Tokyo 2020. In acqua anche oggi tanti big che si stanno preparando proprio al banco di prova a cinque cerchi e che dunque approfitteranno delle gare di stasera per affinare la propria preparazione: Panziera, Quadarella e Razzetti non vedono l’ora di farci compagnia dunque.

Va poi detto che solo ieri tra le molte emozioni possiamo ricordare un Thomas Ceccon che ha battuto Miressi nei 100 sl con il terzo tempo italiano di sempre e le vittorie di Simona Quadarella negli 800 sl e di Nicolò Martinenghi e Benedetta Pilato nei 50 rana. Chissà però che accadrà oggi per la terza e ultima giornata del Settecolli 2021, in diretta ancora dal Foro Italico.

DIRETTA SETTECOLLI 2021 NUOTO IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA MANIFESTAZIONE

Segnaliamo a tutti gli appassionati che per la diretta del Settecolli 2021, la tv di stato ha previsto ampia copertura, ma solo per gli eventi serali, dove saranno chiamati in vasca i big per le serie veloci. Ecco che allora, per questa domenica 27 giugno 2021 l’appuntamento con la diretta tv del Settecolli 2021 sarà alle ore 18.30 al canale Raisport HD, al numero 58 del telecomando del digitale terrestre. Ovviamente tale finestra sulle fasce del Foro Italico sarà disponibile anche in diretta streaming video per tutti, tramite il noto servizio gratuito Raiplay.it. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING RAI PLAY

DIRETTA SETTECOLLI 2021: IL PROGRAMMA DELLA TERZA E ULTIMA GIORNATA

Pur impazienti di dare il via alla diretta del Settecolli 2021, occorre subito ricordare il programma e gli orari delle gare per la terza e ultima giornata, questa domenica 27 giugno 2021. Come occorso negli altri giorni, anche oggi saranno previste tre fasce di gara: la prima prevista nel ore 11.00 e la seconda, attesa per le ore 16.30 saranno riservate alle serie più lente, mentre i big del nuoto saranno in vasca solo dalle ore 18.30. In ogni caso il programma di gare sarà identico. Esaminando allora il calendario vediamo che si comincerà con le prove femminili dei 50 m stile libero e dei 200m dorso con la nostra Margherita Panziera e nel mezzo saranno le gare dei 200m dorso e 50 farfalla uomini. Di fila spazio per le prove maschili dei 200m rana (Pizzini), 200m stile libero (Ballo) e 200m misti con Alberto Razzetti (già qualificato per i Giochi nipponici), che saranno intervallate dai 200m farfalla e i 200m rana con protagonista la nostra Martina Carraro. A chiusura della giornata al Settecolli 2021 i 400m stile femminile e i 1500m maschili, che pure saranno “orfani” di Gregorio Paltrinieri, fermato dalla mononucleosi.



