Diretta Settecolli 2025 streaming video Rai 2: orario, programma e finali della seconda giornata a Roma per il meeting di nuoto, oggi venerdì 27 giugno

DIRETTA SETTECOLLI 2025: SECONDO GIORNO DI GRANDE NUOTO A ROMA

Un’altra raffica di gare ed emozioni ci attende naturalmente anche oggi, venerdì 27 giugno, nella diretta Settecolli 2025, un ritrovo di stelle italiane ma anche internazionali per il nuoto nella piscina del Foro Italico, a Roma, che ospita questo meeting sempre molto atteso.

Avremo modo fra poco di scoprire quali saranno i nomi di spicco nelle gare di oggi per la diretta Settecolli 2025 e vi anticipiamo che ce ne sarà davvero per tutti i gusti, su stili e distanze anche molto diversi ma italiani sempre in copertina, grazie alla notevole forza della nostra Nazionale, che ormai è stabilmente ai vertici e l’anno scorso ci ha portato due ori alle Olimpiadi Parigi 2024.

È bello il mix di veterani sempre fortissimi e nomi nuovi che ci fanno sognare per il futuro, aspetto particolarmente significativo nella stagione che apre un nuovo quadriennio olimpico, con i Giochi di Los Angeles 2028 come obiettivo finale, anche se distante ancora tre anni.

Meglio allora pensare ai Mondiali di Singapore, che saranno il mese prossimo: sappiamo che in questi giorni ci sono molti nuotatori che si giocano l’ultima occasione per la qualificazione, un motivo in più per catalizzare tutta la nostra attenzione sulla diretta Settecolli 2025…

SETTECOLLI 2025 IN DIRETTA STREAMING VIDEO E TV

Anche oggi la diretta Settecolli 2025 in tv sarà in chiaro per tutti su Rai 2 dalle ore 18.25, quindi con sito e app di Rai Play per la diretta streaming video.

DIRETTA SETTECOLLI 2025: IL PROGRAMMA DELLE FINALI DI OGGI

Saranno ben dodici le gare di oggi, sempre con inizio circa alle ore 18.00 per la diretta Settecolli 2025. L’elenco dei nomi da seguire con la massima attenzione sarà di conseguenza molto lungo: avremo ad esempio i 50 rana sia maschili sia femminili, quindi Nicolò Martinenghi ma pure la gara che in questo momento è al centro del programma per Benedetta Pilato, più in difficoltà sui 100. Un’altra doppietta è quella sugli 800 sl, il che significa naturalmente Simona Quadarella nella gara femminile e Gregorio Paltrinieri tra gli uomini, con il ritorno di Greg in corsia dopo mesi dedicati soprattutto alle acque libere.

Avremo però anche le due finali dei 100 sl, con Alessandro Miressi che potrebbe essere il punto di riferimento maschile e naturalmente Sara Curtis come astro nascente nella gara regina al femminile. I 400 misti metteranno al centro dell’attenzione soprattutto Alberto Razzetti, atteso ad altissimi livelli in questa gara così tosta che lo vide campione olimpico nel 2022 proprio al Foro Italico. Non sono nemmeno tutti i nomi da seguire oggi, ma può bastare per lanciare la diretta Settecolli 2025…