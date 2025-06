Diretta Settecolli 2025 streaming video Rai 2: orario, programma e finali della prima giornata a Roma per il meeting di nuoto, oggi giovedì 26 giugno

DIRETTA SETTECOLLI 2025: COMINCIA LA PRIMA SERATA

Eccoci al via della diretta Settecolli 2025: come abbiamo visto, la prima serata farà scendere in acqua già alcune delle migliori stelle del nuoto italiano, da Thomas Ceccon a Nicolò Martinenghi fino a Simona Quadarella. Per tutti loro c’è naturalmente l’obiettivo di fare molto bene al Foro Italico, dove hanno ricordi meravigliosi (ad esempio degli Europei 2022), però è altrettanto evidente che il mirino sia puntato soprattutto sui Mondiali di Singapore, che nella classica collocazione estiva in un anno dispari torneranno ad essere il culmine di una intera stagione, a differenza della scorsa edizione di Doha, che fu anomala per più di un motivo.

Ceccon e Martinenghi ci arrivano da olimpionici, ma entrambi hanno già vinto il Mondiale nel 2022 e allora vorranno provare a riconquistare l’oro anche nella rassegna mondiale, come ha fatto Quadarella che proprio un anno e mezzo fa in Qatar firmò una meravigliosa doppietta di ori mondiali negli 800 e nei 1500 sl. La parola quindi può andare alla prima serata della diretta Settecolli 2025! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

SETTECOLLI 2025 IN DIRETTA STREAMING VIDEO E TV

La diretta Settecolli 2025 in tv sarà in chiaro per tutti su Rai 2 a partire dalle ore 18.25, quindi avremo tutti anche Rai Play per la diretta streaming video.

CLICCA QUI PER LA DIRETTA SETTECOLLI 2025 RAIPLAY

DIRETTA SETTECOLLI 2025: IL GRANDE NUOTO A ROMA

Inizia oggi, giovedì 26 giugno, la diretta Settecolli 2025, cioè l’appuntamento con uno dei meeting più prestigiosi per il nuoto a livello internazionale e naturalmente fondamentale soprattutto per la nostra Nazionale italiana, dal momento che si disputa nello scenario mitico della piscina del Foro Italico, a Roma.

La Federazione Italiana Nuoto ha tra l’altro deciso di spostare la diretta Settecolli 2025 più vicina possibile al limite ultimo per ottenere i tempi di qualificazione per i Mondiali di Singapore, quindi ci sarà pure il fascino di un evento che sarà davvero decisivo per chi non ha ancora il posto garantito nella rassegna iridata del mese prossimo in Asia.

Per quanto riguarda il nuoto “in corsia” il via sarà il 27 luglio, per cui c’è ancora un mese esatto di lavoro: per chi è già certo del pass, sarà comunque una tappa di enorme valore nella preparazione verso l’evento più importante dell’anno e di fatto primo grande appuntamento del nuoto nel nuovo quadriennio olimpico.

L’importanza del meeting è evidenziata dalle presenze dei big: ci saranno tutte le stelle italiane ma anche un eccellente cast straniero, tutte le gare quindi saranno di notevole livello tecnico e allora tuffiamoci anche noi, almeno virtualmente, per vivere le emozioni della diretta Settecolli 2025…

DIRETTA SETTECOLLI 2025: IL PROGRAMMA DELLE FINALI DI OGGI

Ognuna delle tre giornate da oggi a sabato sarà dedicata a gare differenti e la sessione delle finali avrà inizio circa alle ore 18.00 per la diretta Settecolli 2025. Oggi spiccheranno ad esempio Thomas Ceccon sui suoi amatissimi 100 dorso di cui è campione olimpico in carica e detentore del record del Mondo, oppure la padrona di casa Simona Quadarella sui 1500 sl femminili, la gara evidentemente più lunga dell’intera manifestazione al Foro Italico.

A proposito di campioni olimpici in carica, avremo però subito al primo giorno anche i 100 rana maschili di Nicolò Martinenghi, quindi sarà un giovedì davvero stellare per inaugurare la diretta Settecolli 2025. Avremo molte gare di velocità pura, su tutte i 50 sl maschili, ma anche i 50 dorso e i 50 farfalla femminili, i 100 rana femminili e i 100 farfalla maschili e due gare sempre mitiche dello stile libero, i 200 femminili e i 400 maschili. Decisamente da non perdere…