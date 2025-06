Diretta Settecolli 2025 streaming video Rai 2: orario, programma e finali della terza giornata a Roma per il meeting di nuoto, oggi sabato 28 giugno

DIRETTA SETTECOLLI 2025: IN VASCA PER L’ULTIMA GIORNATA

Eccoci al via delle gare attese oggi nella diretta Settecolli 2025. Uno dei temi di maggiore interesse, non tanto per quanto succederà stasera a Roma ma per le prospettive future, è l’impegno di Thomas Ceccon sui 200 dorso, gara che finora in carriera non ha mai curato in maniera particolare ma che logicamente potrebbe venire bene a un nuotatore che come base di partenza ha il record del mondo sui 100 nello stesso stile.

Non sarebbero da sottovalutare nemmeno i 50 farfalla, di cui Thomas Ceccon in carriera è già stato campione sia d’Europa sia del mondo, a maggior ragione perché da Los Angeles 2028 il programma del nuoto alle Olimpiadi si allargherà anche ai 50 metri di tutti gli stili, ma il talento del veneto è talmente poliedrico che potrebbe sorprenderci in molti modi. Di certo l’olimpionico è giustamente uno dei nostri campioni più attesi e allora adesso è giunto il momento di cedere definitivamente la parola all’ultima giornata per la diretta Settecolli 2025! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

SETTECOLLI 2025 IN DIRETTA STREAMING VIDEO E TV

Ormai lo sappiamo: la diretta Settecolli 2025 in tv sarà in chiaro per tutti su Rai 2 dalle ore 18.20, oppure con sito e app di Rai Play per la diretta streaming video.

L’ULTIMO GIORNO DEL NUOTO A ROMA

Oggi, sabato 28 giugno 2025, ci attende la terza e ultima giornata di gare nella piscina del Foro Italico di Roma per la diretta Settecolli 2025, il meeting che da sempre è uno dei principali crocevia della stagione soprattutto per i nuotatori italiani, ma anche per le tante stelle straniere che scelgono Roma come fondamentale tappa di avvicinamento per il massimo evento dell’anno.

In questo caso parliamo ovviamente dei Mondiali che si svolgeranno a Singapore, con le gare in corsia che saranno dal 27 luglio al 3 agosto. Per chi ha già in tasca il pass è una tappa per crescere di livello, come abbiamo visto nella prima serata, quando Thomas Ceccon e Nicolò Martinenghi non hanno vinto le gare di cui sono i campioni olimpici in carica, ma hanno sottolineato l’importanza di “togliersi di dosso la ruggine”.

Ancora più importante è la diretta Settecolli 2025 ovviamente per chi invece in questi giorni a Roma sta lottando per conquistare il pass iridato. Non sono mancati acuti anche di notevole spessore, come Ludovico Viberti che ha firmato il nuovo record italiano dei 50 rana prendendosi la grande soddisfazione di toglierlo a un certo Nicolò Martinenghi.

Insomma, ogni gara ha il suo perché, uno spunto d’interesse o un nome da tenere d’occhio. Ci attende una bellissima serata nello scenario spettacolare del Foro Italico e allora adesso andiamo ad evidenziare quali potrebbero essere gli eventi in assoluto più significativi del sabato per la diretta Settecolli 2025.

DIRETTA SETTECOLLI 2025: IL PROGRAMMA DELLE FINALI DI OGGI

Undici gare di oggi, sempre con inizio alle ore 18.00 per la diretta Settecolli 2025, pur tenendo presente che ci sono anche le finali B. Tra gli appuntamenti di spicco oggi possiamo citare sicuramente i 200 dorso, cioè la gara nella quale Thomas Ceccon vuole provare a stupire il mondo nei prossimi grandi eventi, partendo naturalmente dalla base dei 100 di cui è campione olimpico e primatista del mondo. Citazione doverosa anche per Alberto Razzetti, uomo per eccellenza della completezza in casa Italia, che punterà forte sui 200 misti.

Infine, affidiamo la chiusura a Gregorio Paltrinieri, perché così sarà veramente nella diretta Settecolli 2025. L’ultima gara dell’ultimo giorno del meeting di nuoto a Roma saranno infatti i 1500 sl maschili, ovviamente non è una scelta casuale ma il desiderio di affidare alla stella più luminosa degli ultimi dieci anni del nuoto italiano l’atto finale, sperando naturalmente che da Greg arrivino eccellenti riscontri sulla strada (ormai piuttosto breve) verso i Mondiali di Singapore…