Diretta/ SG City Nova Albinoleffe, streaming video tv: scontro salvezza (Serie C)

DIRETTA SG CITY NOVA ALBINOLEFFE: PUNTI CHE PESANO!

SG City Nova Albinoleffe, in diretta alle ore 18.00 di mercoledì 15 marzo 2023 allo Stadio Ferruccio di Seregno, è una gara valida per la 32° giornata del girone A di Serie C. Ci si gioca la salvezza questo pomeriggio in questo derby tutto lombardo, punti pesantissimi in palio tra due squadre a quota 34 punti, a -4 dal quindicesimo posto.

Eurovision Song Contest: si mette male per l'Italia con Mengoni/ Parlano i bookmakers

Il SG City Nova ha raccolto sin qui dieci vittorie, quattro pareggi e diciassette sconfitte. Due ko di fila per i gialloverdi, l’ultimo per 3-1 contro la Virtus Verona. L’Albinoleffe invece ha raccolto otto vittorie, dieci pareggi e tredici sconfitte. Momento nero per Cocco e compagni, nell’ultimo turno è arrivata la debacle interna per 0-1 contro la Pro Vercelli.

Eurovision Song Contest, chi rappresenta San Marino?/ In lizza Eiffel 65 e...

SG CITY NOVA ALBINOLEFFE STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di SG City Nova Albinoleffe non è una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione di SG City Nova Albinoleffe sarà dunque in diretta streaming video e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

Eurovision Song Contest 2023: chi é il vincitore?/ Pronostico: Italia in Top10..

PROBABILI FORMAZIONI SG CITY NOVA ALBINOLEFFE

A pochi minuti dal fischio d’inizio della diretta SG City Nova Albinoleffe, è tempo di andare a valutare le probabili formazioni del match. Partiamo dai gialloverdi, il modulo è il 4-3-3: Grandi, Saggionetto, Alcibiade, Serbouti, Salzano, Fusi, Zugaro, Pascali, Volpicelli, Miracoli, Floriano. Passiamo adesso agli azzurri, schierati con il collaudato 4-4-2: Offredi, Gusu, Borghini, Gelli, Saltarelli, Doumbia, Brentan, Genevier, Zoma, Cocco, Giorgione.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta SG City Nova Albinoleffe propendono leggermente per la formazione di casa. Andiamo a scoprire i numeri di Golbet: la vittoria dei gialloverdi è a 2,50, il pareggio è quotato 3,00, mentre il successo degli ospiti è a 2,90. Under 2,5 e Over 2,5 sono rispettivamente a 1,59 e 2,25, mentre Gol e No Gol li troviamo a 1,87 e 1,82.

© RIPRODUZIONE RISERVATA