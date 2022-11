Diretta SG City Nova Juventus U23/ Streaming video tv, ottavi Coppa Italia Serie C

DIRETTA SG CITY NOVA JUVENTUS U23: PADRONI DI CASA FAVORITI!

SG City Nova Juventus U23, diretta dall’arbitro Samuele Andreano della sezione Aia di Prato, si giocherà alle ore 19.30 di questa sera, martedì 15 novembre 2022, come anticipo che aprirà il programma degli ottavi di finale della Coppa Italia di Serie C 2022-2023 presso lo stadio Ferruccio di Seregno, che ospita le partite casalinghe del Sangiuliano City Nova in questa prima stagione nel calcio professionistico della squadra lombarda, che milita nel girone A della Serie C proprio come la Juventus U23, seconda squadra dei bianconeri.

DIRETTA/ Juventus U23 Pro Vercelli (risultato finale 1-0): la decide Poli!

Per presentare la diretta di SG City Nova Juventus U23 possiamo allora valutare il rendimento delle due formazioni in campionato. In termini di classifica possiamo parlare di due squadre di livello simile, dal momento che il SG City Nova ha 17 punti mentre la Juventus U23 è due gradini sopra, con 19 punti. I giovani bianconeri tuttavia appaiono in crescita, come conferma anche la vittoria di sabato nel derby piemontese contro la Pro Vercelli, mentre il SG City Nova sta comunque facendo molto bene per una società debuttante in Serie C e sabato ha pareggiato sul campo dell’AlbinoLeffe. Cosa succederà oggi in una sfida secca? Ce lo dirà la diretta di SG City Nova Juventus U23…

DIRETTA/ Juventus U23 Novara (risultato finale 2-1): Raina blinda il successo!

DIRETTA SG CITY NOVA JUVENTUS U23 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di SG City Nova Juventus U23 non sarà garantita, ma ricordiamo che anche la Coppa Italia di Serie C (come il campionato) è coperta da Eleven Sports, di conseguenza possiamo segnalare la diretta streaming video di SG City Nova Juventus U23, su abbonamento oppure acquistando il singolo evento.

PROBABILI FORMAZIONI SG CITY NOVA JUVENTUS U23

Parliamo anche delle probabili formazioni per la diretta di SG City Nova Juventus U23, anche se in Coppa Italia di Serie C l’unica certezza è il turnover rispetto al campionato. Giusto come base di partenza citiamo allora per i lombardi di mister Andrea Ciceri il modulo 4-3-3 con Sposito in porta; i quattro difensori Zanon, Pascali, Bruzzone e Serbouti; a centrocampo il terzetto composto da Qeros, Fusi e Pedone; infine il tridente offensivo con Fall, Miracoli e Cogliati. Quanti di loro saranno titolari anche oggi?

DIRETTA/ Novara SG City Nova (risultato finale 1-0): decide il gol di Masini al 76'!

Possiamo porre la stessa domanda sul fronte bianconero, dove come punto di riferimento per mister Massimo Brambilla citiamo il modulo 4-2-3-1 con il portiere Raina protetto dai quattro difensori Mulazzi, Riccio, Poli e Turicchia; in mediana ecco Barrenechea e Baseggio; infine il reparto offensivo della Juventus U23 con Comapagnon, Rafia e Iocolano sulla trequarti a supporto del centravanti Pecorino.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico su SG City Nova Juventus U23 secondo le quote dell’agenzia Snai, che ritiene favoriti per la vittoria i padroni di casa lombardi e quota il segno 1 a 2,10, mentre poi si sale a quota 3,15 per il segno 2 in caso di successo della Juventus U23 oppure a 3,20 volte la postain palio sul segno X in caso di pareggio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA