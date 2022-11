Diretta/ SG City Nova Padova, streaming video tv: gara equilibrata (Serie C)

DIRETTA SG CITY NOVA PADOVA: IN EQUILIBRIO!

SG City Nova Padova, in diretta mercoledì 30 novembre 2022 alle ore 20.30 presso lo stadio Ferruccio di Seregno, sarà una sfida valida per la 16^ giornata del campionato di Serie C. Una sfida importante in termini di classifica tra due squadre reduci da un periodo negativo, che vede l’assenza della vittoria ormai da diverse giornate.

Il SG City Nova occupa il quindicesimo posto con 17 punti in quindici partite, frutto di cinque vittorie, due pareggi e otto sconfitte. I gialloverdi nell’ultimo turno sono stati sconfitti 2-1 dalla Pro Vercelli. Il Padova, invece, è dodicesimo a quota 20 punti, raccolti grazie a cinque vittorie, cinque pareggi e cinque sconfitte. I veneti arrivano a questo appuntamento dal doloroso ko interno per 0-1 contro il Renate.

SG CITY NOVA PADOVA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di SG City Nova Padova non è una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione di SG City Nova Padova sarà dunque in diretta streaming video, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI SG CITY NOVA PADOVA

Qualche ballottaggio ancora da valutare per gli allenatori della diretta SG City Nova e Padova, ma è arrivato il momento di andare a svelare le probabili formazioni della sfida. Partiamo dalla compagine meneghina, schierata con il 3-5-2: Sposito, Alcibiade, Bruzzone, Marchi, Zanon, Fusi, Salzano, Qeros, Zugaro, Cogliati, Anastasia. Passiamo adesso ai biancorossi, Caneo opta per il consueto 3-4-2-1: Donnarumma, Belli, Valentini, Gasbarro, Germano, Franchini, Cretella, Jelenic, Liguori, Radrezza, Ceravolo.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

È arrivato il momento di andare a scoprire cosa dicono i bookmakers della diretta SG City Nova Padova. Secondo gli esperti, i padroni di casa sono leggermente favoriti. Andiamo a scoprire le quote dell’agenzia Eurobet: la vittoria dei gialloverdi è a 2,35, il pareggio è dato a 3,15, mentre il successo dei veneti è a 2,95. Si prospetta una gara molto chiusa, quindi poche reti: Under 2,5 a 1,60 e Over 2,5 a 2,20. Infine Gol e No Gol a 1,90 e 1,82.

