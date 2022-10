Diretta/ SG City Nova Pergolettese streaming video tv: sfida tra sorprese (Serie C)

DIRETTA SG CITY NOVA PERGOLETTESE: PADRONI DI CASA FAVORITI!

SG City Nova Pergolettese, in diretta domenica 16 ottobre 2022 alle ore 14.30 presso lo stadio Ferruccio di Seregno, sarà una sfida valida per l’ottava giornata del girone A di Serie C. Di fronte due tra le sorprese più interessanti di questo avvio di stagione per la terza serie, che intendono proseguire il cammino positivo.

DIRETTA/ Lecco SG City Nova (risultato finale 2-0): la chiude Eusepi

Il SG City Nova ha raccolto 12 punti nelle prime sette partite, frutto di quattro vittorie e tre sconfitte. I gialloverdi nell’ultimo turno sono stati sconfitti 2-0 dal Lecco. La Pergolettese, invece, è a quota 11 punti, frutto di tre vittorie, due pareggi e due sconfitte. I gialloblu nell’ultimo turno hanno sconfitto 5-0 il Padova.

DIRETTA/ Pergolettese Padova (risultato finale 5-0): la chiude Villa!

SG CITY NOVA PERGOLETTESE STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di SG City Nova Pergolettese non è una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno (ma la visione di gol e azioni salienti sarà comunque disponibile per gli abbonati Sky su Diretta Gol Serie C), e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione del match sarà dunque in diretta streaming video, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

Diretta/ SG City Nova Piacenza (risultato finale 3-1): tris del Sangiuliano!

PROBABILI FORMAZIONI SG CITY NOVA PERGOLETTESE

Andiamo a scoprire le probabili formazioni della diretta SG City Nova Pergolettese. Partiamo dal probabile undici della comapgine meneghina, schierata con il 4-3-3: D’Alterio, Zanon, Bruzzone, Serbouti, Zugaro, Fusi, Metlika, Pedone, Fall, Cogliati, Anastasia. Passiamo adesso alla formazione ospite, in campo con il 3-5-2: Soncin, Piccinini, Arini, Lambrughi, Bariti, Andreoli, Artioli, Varas, Villa, Abiuso, Iori.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta SG City Nova Pergolettese vedono favorita la formazione di casa. Prendiamo come riferimento le quotazioni dell’agenzia Eurobet: la vittoria del SG City Nova è a 2,15, il pareggio è quotato 3,05, mentre la vittoria della Pergolettese è a 3,35. Si profila una gara piuttosto tattica: l’Under 2,5 è a 1,60, mentre l’Over 2,5 è a 2,20. Equilibrate le quote di Gol e No Gol, rispettivamente a 187 e 1,83.

© RIPRODUZIONE RISERVATA