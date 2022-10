DIRETTA/ SG City Nova Piacenza video streaming tv: partita inedita in Serie C

DIRETTA SG CITY NOVA PIACENZA: IL TESTA A TESTA

La diretta di SG City Nova Piacenza rappresenta un inedito assoluto: le due squadre non si sono mai affrontate nella storia ed è anche abbastanza scontato che fosse così, considerata la diversa storia e soprattutto il fatto che, per l’appunto, i gialloverdi sono una società del tutto nuova. Comunque, possiamo citare un precedente: è quello tra i due allenatori che, ricordiamo, sono Andrea Ciceri per il Sangiuliano City Nova e Manuel Scalise per il Piacenza. Il primo è l’artefice della promozione in Serie C, il secondo invece sulla panchina del Piacenza si è seduto lo scorso giugno: i due si sono incrociati l’anno scorso nel girone B di Serie D, Scalise (che ha iniziato molto male questa stagione) aveva ospitato Ciceri a Caronno e ne era venuta fuori una vittoria per 2-0, che non lasciava presagire come sarebbero poi andate le cose.

I gol erano stati messi a segno in cinque minuti fantastici per i rossoblu: Giuseppe Argento, mezzala della squadra di casa, aveva timbrato una doppietta tra il 28’ e il 33’ regalando una vittoria alla Caronnese e al suo allenatore, che però non avrebbe concluso il campionato. Resta questo l’unico testa a testa che riguardi la diretta di City Nova Piacenza, non ci resta dunque che vedere come andranno le cose oggi… (agg. di Claudio Franceschini)

SG CITY NOVA PIACENZA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di SG City Nova Piacenza non è una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno (ma la visione di gol e azioni salienti sarà comunque disponibile per gli abbonati Sky su Diretta Gol Serie C), e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione del match sarà dunque in diretta streaming video, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

MATRICOLA TERRIBILE!

SG City Nova Piacenza, in diretta domenica 2 ottobre 2022 alle ore 17.30 presso lo stadio Ernesto Breda di Sesto San Giovanni sarà una sfida valevole per la 6^ giornata del campionato di Serie C. Il Sangiuliano si sta affermando come matricola terribile, l’ultima vittoria nel derby contro la Pro Sesto in trasferta ha lanciato la formazione milanese al quinti posto in classifica, eccellente impatto al primo campionato in assoluto tra i professionisti nella storia del club.

Il Piacenza si è ritrovato invece ultimo in classifica con 2 soli punti nelle prime 5 sfide disputate, il tabù con la prima vittoria sembrava sfatato nel match contro l’Albinoleffe ma agli emiliani non è bastato passare sul 2-0, subendo poi la rimonta dei seriani che hanno pareggiato per 2-2 allo stadio Garilli. Essendo il Sangiuliano una formazione esordiente è questo il primo incrocio in campionato nella storia delle due formazioni.

PROBABILI FORMAZIONI SG CITY NOVA PIACENZA

Le probabili formazioni della diretta SG City Nova Piacenza, match che andrà in scena allo stadio Ernesto Breda di Sesto San Giovanni. Per il Sangiuliano City Nova, Andrea Ciceri schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Sposito, Zanon, Serbouti, Bruzzone, Anastasia, Pedone, Miracoli, Qeros, Zugaro, Metlika, Fusi. Risponderà il Piacenza allenato da Manuel Scalise con un 4-3-1-2 così schierato dal primo minuto: Tintori, Parisi, Nava, Pezzola, Capoferri, Nelli, Suljic, Munari, Cesarini, Morra, Zunno.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE SG CITY NOVA PIACENZA

Per chi vorrà scommettere sulla diretta SG City Nova Piacenza, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato di Serie C. La vittoria del Sangiuliano City Nova con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.00, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.25, mentre l’eventuale successo della Pergolettese, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.60.











