Diretta SG City Nova Pordenone/ Streaming video tv: Ramarri per la vetta (Serie C)

DIRETTA SG CITY NOVA PORDENONE: IN EQUILIBRIO!

SG City Nova Pordenone, in diretta sabato 17 settembre 2022 alle ore 17.30 presso lo Stadio Ferruccio di Seregno, sarà una sfida valida per la quarta giornata del girone A di Serie C. Di fronte una neopromossa con grandi ambizioni e una retrocessa che ha come primo obiettivo il ritorno in Serie B.

Il Sangiuliano City ha raccolto 6 punti nelle prime tre partite, frutto di due vittorie e una sconfitta. Nell’ultimo turno è arrivata la pirotecnica vittoria esterna per 2-3 contro il Trento. Il Pordenone, invece, condivide il primo posto con Novara e Pro Patria a quota 7 punti. I Ramarri nell’ultimo turno hanno superato 0-2 la Virtus Verona.

SG CITY NOVA PORDENONE STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta di SG City Nova Pordenone, valida per la seconda giornata del campionato di Serie C, non verrà trasmessa in televisione. Gli appassionati di calcio che fanno il tifo per una delle due squadre, dunque, potranno usufruire della visione di SG City Nova Pordenone esclusivamente in streaming video nel caso in cui abbiano sottoscritto un abbonamento con Eleven Sports, la piattaforma che ha acquisito i diritti dell’intero campionato e della sua fase extra-time. La sfida sarà disponibile tramite il sito ufficiale dell’emittente oppure attraverso le applicazioni per smartphone, tablet o smart tv.

PROBABILI FORMAZIONI SG CITY NOVA PORDENONE

E’ arrivato il momento di andare a presentare le probabili formazioni della diretta SG City Nova Pordenone, al via tra pochi istanti. Iniziamo dai padroni di casa, schierati con il 4-3-3: Sposito, Zanon, Bruzzone, Pascali, Baggio, Farabegoli, Metlika, Pedone, Fall, Miracoli, Anastasia. Passiamo adesso ai Ramarri, schierati invece con il 4-3-1-2: Festa, Andreoni, Ajeti, Pirrello, Benedetti, Torrasi, Burrai, Pinato, Zammarini, Magnaghi, Candellone.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Si prospetta una diretta SG City Nova Pordenone piuttosto equilibrata secondo i bookmakers, ma c’è una squadra favorita. Andiamo a scoprire le valutazioni degli analisti grazie alle quote dell’agenzia Eurobet: la vittoria del Sangiuliano City Nova è a 3,00, il pareggio è dato a 2,95, mentre la vittoria del Pordenone è a 2,40. Una gara aperta e combattuta, dalla quale non ci si attende una pioggia di gol: Under 2,5 a 1,65 e Over 2,5 a 2,10. Infine, le quote di Gol e No Gol, rispettivamente a 1,80 e 1,90.

