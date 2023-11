DIRETTA/ Shakhtar Anversa streaming video tv: all’andata fu ribaltone ucraino (Champions, 28 novembre 2023)

DIRETTA SHAKHTAR ANVERSA: I TESTA A TESTA

Abbiamo un solo precedente per la diretta di Shakhtar Anversa: la partita di cui parliamo fa naturalmente riferimento allo scorso 4 ottobre, e bisogna cominciare a dire che l’allenatore della squadra ucraina era un altro perché Marino Pusic si è insediato sulla panchina dello Shakhtar 20 giorni più tardi, dopo l’esonero di Patrick Van Leuween che aveva comunque vinto quel match. Era stata una grande rimonta per lo Shakhtar: l’Anversa, underdog nel gruppo H dell’attuale Champions League, aveva sbloccato il risultato dopo solo 2 minuti grazie al gol di Arbnor Muja, e poi incredibilmente aveva raddoppiato al 33’ con Michel-Ange Balikwisha.

Si prospettava una grande serata per la squadra belga, ma non era andata così: l’Anversa aveva incassato la rete dello Shakhtar appena dopo l’intervallo; Danylo Sikan aveva lanciato gli ucraini, che tra il 71’ e il 76’ avevano completato la grande rimonta grazie a Yaroslav Rakitskiy e la doppietta personale di Sikan. Questa sera dunque Mark Van Bommel, già comunque eliminato dalla corsa agli ottavi, andrà alla ricerca di riscatto per evitare che l’Anversa chiuda il girone di Champions League con zero punti. (agg. di Claudio Franceschini)

SHAKHTAR ANVERSA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Shakhtar Anversa sarà visibile per gli abbonati Sky sui canali sportivi della televisione satellitare. Sarà comunque molto ampia pure la possibilità di diretta streaming video di Shakhtar Anversa, perché questa opzione sarà assicurata sulle piattaforme di Mediaset Infinity, Sky Go e NOW Tv, tuttavia sempre tramite abbonamento.

SHAKHTAR ANVERSA: BELGI SENZA OBIETTIVI

Shakhtar Anversa, in diretta al Volksparstadion di Amburgo in Germania, si giocherà alle ore 18.45 di martedì 28 novembre 2023, per la quinta giornata del girone H di Champions League. In tale raggruppamento il discorso relativo ai primi due posti è ancora aperto visto che Barcellona e Porto comandano con nove punti e oggi si troveranno di fronte mentre gli ucraini inseguono a tre lunghezze di distanza dopo aver vinto l’ultima sfida contro gli spagnoli. Ciò significa che una vittoria dello Shakhtar Donetsk nel match odierno contro i belgi ultimi della classe consentirebbe di tenere vivo il discorso qualificazione.

PROBABILI FORMAZIONI SHAKHTAR ANVERSA

Scopriamo adesso le probabili formazioni per la diretta di Shakhtar Anversa, in programma alle ore 18.45 al Volksparstadion di Amburgo in Germania. I padroni di casa allenati da Darjo Srna avranno tutti a disposizione e si affideranno a Silkan e Newerton nel reparto offensivo. In porta conferma per Riznyk. Gli ospiti guidati in panchina dal tecnico Mark Von Bommel, invece, non potranno contare sullo squalificato Ekkelenkamp e sugli infortunati Valencia e Keita.

DIRETTA SHAKHTAR ANVERSA: LE QUOTE DELLE SCOMMESSE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico sulla diretta di Shakhtar Anversa in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. Sono favoriti per la vittoria gli ucraini, infatti il segno 1 è quotato a 2.05, mentre poi si sale a quota 3.60 per il segno X in caso di pareggio e a 3.65 volte la posta in palio sul segno 2 qualora dovesse vincere la squadra belga.

