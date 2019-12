Diretta Shakhtar Atalanta/ Streaming video tv: Gasperini ci crede! (Champions League)

Shakhtar Atalanta, che sarà diretta dall’arbitro tedesco Felix Zwayer e si gioca mercoledì 11 dicembre 2019 alle ore 18.55 presso l’OSC Metalist Stadion di Kharkiv, sarà una sfida valevole per la sesta ed ultima giornata della fase a gironi della Champions League 2019/20. Appuntamento con la storia per i bergamaschi che dopo tre sconfitte subite nelle prime partite dell’esperienza nella massima competizione europea pensavano di essere ormai fuori dai giochi per la qualificazione. I 4 punti ottenuti contro Manchester City e Dinamo Zagabria hanno innanzitutto fatto tornare i bergamaschi padroni del loro destino per quanto riguarda la qualificazione in Europa League. Inoltre, se la Dinamo Zagabria non dovesse battere il Manchester City, vincendo in Ucraina la squadra di Gasperini si garantirebbe il secondo posto e una qualificazione agli ottavi di finale di portata epocale. Certo, lo Shakhtar è formazione esperta che sa bene come, a meno di un crollo del City in Croazia, anche un pareggio potrebbe bastare per gli ottavi di finale. Ma la chance è troppo ghiotta per un’Atalanta che in campo europeo ha finora pagato l’inesperienza, ma ha comunque imposto un gioco che l’anno scorso aveva regalato il terzo posto in campionato e che ora potrebbe far entrare gli orobici addirittura tra le prime 16 formazioni d’Europa.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Shakhtar Atalanta, mercoledì 11 dicembre 2019 alle ore 18.55 presso l’OSC Metalist Stadion di Kharkiv, non sarà trasmessa sui canali in chiaro bensì in esclusiva sul satellite per tutti gli abbonati Sky, che potranno collegarsi sul canale numero 204 di Sky Sport Arena. Per tutti gli abbonati alla pay tv satellitare sarà disponibile anche la diretta streaming video via internet del match. Si potrà seguire collegandosi tramite pc sul sito skygo.sky.it e tramite smart tv, oppure con dispositivi mobili come tablet o smartphone, tramite l’applicazione SkyGo, scaricabile sugli store online con Sky che detiene l’esclusiva pay per trasmettere tutta la Champions League 2019/20.

PROBABILI FORMAZIONI SHAKHTAR ATALANTA

Le probabili formazioni che scenderanno in campo in Shakhtar Atalanta, mercoledì 11 dicembre 2019 alle ore 18.55 presso l’OSC Metalist Stadion di Kharkiv, sfida valevole per la sesta ed ultima giornata della fase a gironi della Champions League 2019/20. Lo Shakhtar Donetsk allenato dal portoghese Castro sceglierà il 4-2-3-1 come modulo di partenza, con questo undici titolare schierato in campo: Pyatov; Dodô, Kryvtsov, Matviyenko, Ismaily; Stepanenko, Alan Patrick, Kovalenko; Tetê, Júnior Moraes, Taison. Risponderà il Galatasaray guidato in panchina dal turco Terim, optando per un 4-3-3 come schieramento di partenza e questo undici titolare: Muslera; Mariano, Donk, Marcão, Nagatomo; Nzonzi, Lemina, Seri, Ömer Bayram; Belhanda, Adem Büyük.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi scommetterà sul match, l’agenzia Snai offre a 2.55 la quota per la vittoria interna, propone a una quota di 3.75 l’eventuale pareggio e quota a 2.55 l’affermazione in trasferta. Per quanto riguarda i gol complessivamente realizzati nel corso dei 90′, l’over 2.5 viene proposto a una quota di 1.55 mentre l’under 2.5 viene proposto a una quota di 2.35.



