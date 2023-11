DIRETTA SHAKHTAR BARCELLONA/ Video streaming tv: ci sono ben 10 precedenti (Champions, 7 novembre 2023)

DIRETTA SHAKHTAR DONETSK BARCELLONA: I TESTA A TESTA

Può essere intrigante tuffarci nella storia che ci accompagna verso la diretta di Shakhtar Donetsk Barcellona, perché contiamo ben dieci precedenti ufficiali, tra i quali curiosamente ancora mancano i pareggi, dal momento che si contano ben otto vittorie per i blaugrana, ma anche un paio di successi per gli ucraini. Il ricordo più prestigioso risale alla Supercoppa Europea 2009: era il leggendario Barcellona del primo Triplete di Pep Guardiola, che però ebbe bisogno dei tempi supplementari per battere lo Shakhtar Donetsk che aveva vinto l’ultima edizione della allora Coppa Uefa, che in Supercoppa si arrese al gol di Pedro al 115’ minuto di gioco.

Video/ Barcellona Real Madrid (1-2) gol e highlights: Bellingham, show e ribaltone! (Liga, 29 ottobre 2023)

Curiosamente, lo Shakhtar aveva vinto la Uefa dopo la “retrocessione” dai gironi di Champions League, dove aveva affrontato proprio il Barcellona, prendendosi pure la grande soddisfazione di vincere per 2-3 al Camp Nou contro i blaugrana che pochi mesi dopo avrebbero appunto celebrato il loro primo Triplete. Si ricorda tutto molto bene Xavi, allora perno del centrocampo e adesso allenatore del Barcellona. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

Diretta/ Barcellona Real Madrid (risultato finale 1-2): Hey Jude, da che pianeta vieni?

SHAKHTAR DONETSK BARCELLONA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Shakhtar Donetsk Barcellona sarà visibile esclusivamente per gli abbonati Sky sui canali sportivi della televisione satellitare. Sarà comunque molto ampia pure la possibilità di diretta streaming video di Shakhtar Donetsk Barcellona, perché questa opzione sarà assicurata sulle piattaforme di Mediaset Infinity, Sky Go e NOW Tv, tuttavia sempre tramite abbonamento.

SHAKHTAR DONETSK BARCELLONA: SI GIOCA IN GERMANIA

Shakhtar Donetsk Barcellona, diretta allo Stadio “Volksparkstadion” di Amburgo, si giocherà alle ore 18.45 di martedì 7 novembre 2023, per la quarta giornata del girone H di Champions League. il Barcellona di Xavi può guadagnare la matematica qualificazione agli ottavi del massimo torneo. Di fronte ai blaugrana per il quarto turno c’è lo Shakhtar, battuto nel match d’andata e deciso a dire la sua per rientrare in lotta per il secondo posto. Il Barcellona ha vinto fin qui tutte e tre le gare del proprio girone, mentre lo Shakhtar ha ottenuto un solo successo: in mezzo il Porto, a quota sei e favorito per finire alle spalle dei catalani

Diretta/ Barcellona Shakhtar (risultato finale 2-1): tris annullato a Fermin (25 ottobre 2023)

PROBABILI FORMAZIONI SHAKHTAR DONETSK BARCELLONA

Scopriamo adesso le probabili formazioni per la diretta di Shakhtar Donetsk Barcellona, in programma alle ore 18.45 allo Stadio “Volksparkstadion” di Amburgo. I padroni di casa allenati da Darjo Srna si affideranno al 4-1-4-1 con Sikan unica punta. Per Xavi, invece, 4-3-3 con Ter Stegen tra i pali e il tridente composto da Yamal, Ferran Torres e Joao Felix.

LE QUOTE DELLE SCOMMESSE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico sulla diretta di Shakhtar Donetsk Barcellona in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. Sono super favoriti per la vittoria gli spagnoli, infatti il segno 2 è quotato a 1.25, mentre poi si sale a quota 6.50 per il segno X in caso di pareggio e a 10 volte la posta in palio sul segno 1 qualora dovesse vincere la squadra ucraina.

© RIPRODUZIONE RISERVATA