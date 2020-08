Diretta Shakhtar Basilea/ Streaming video tv: Koller tenta l’impresa (Europa League)

Shakhtar Basilea, in diretta dall’AufSchalke Arena di Gelsenkirchen, è la partita in programma oggi, martedì 11 agosto 2020, valida per i quarti di finale di Europa League: fischio d’inizio fissato per le ore 21.00. Siamo nel vivo di questa Final Eight per il secondo torneo UEFA e siamo davvero impazienti di dare la parola al campo per la diretta tra Shakhtar e Basilea, una delle sfide più incerte di questa fase della competizione. In casa dello Schalke 04 infatti saranno in campo gli ucraini di Luis Castro, favoriti per blasone e storia, pronti a proseguire nella propria gloriosa cavalcata, dopo aver superato solo nel tabellone finale club di peso come Benfica e Wolfsburg: di contro però ci sarà la Cenerentola di questa edizione dell’Europa League, ovvero il Basilea di Koller, che promette ancora una volta grande spettacolo. Qualificatasi alle semifinali di Coppa nell’edizione 2012-13 come massimo risultato ottenuto a livello europeo nella sua storia, la squadra rossocrociata sogna ancora l’impresa a sette anni di distanza, rincuorata dagli ottimi risultati ottenuti finora: per i rossoblu però superare in gara secca lo Shakhtar non sarà affatto facile, e davvero potrebbe accadere di tutto oggi in terra tedesca.

DIRETTA TV E STREAMING VIDEO, COME SEGUIRE IL MATCH

Segnaliamo a tutti gli appassionati che questa sera, alle ore 21.00 la partita di Europa League tra Shakhtar e Basilea sarà visibile in diretta tv su Sky e per la precisione al canale Sky Sport Uno (201): garantita dunque per tutti gli abbonati anche la diretta streaming video della partita per i quarti di finale, tramite il noto servizio Sky Go.

LE PROBABILI FORMAZIONI SHAKHTAR BASILEA

In vista della diretta tra Shakhtar e Basilea, big match per i quarti di finale di Europa League naturalmente entrambi gli allenatori non possono che puntare solo su i loro titolari più in forma per disegnare le probabili formazioni del match, tenuto conto che da questo turno si cancellano i cartellini gialli finora accumulati. Fissato il 4-2-3-1 iniziale per l’11 dello Shakhtar Donetsk, mister Castro questa sera dovrebbe puntare sul duo in difesa con Krivtsov e Bondar, mentre toccherà a Matvienko e Dodo agire ai lati. Nella mediana poi le maglie da titolari sono già state consegnate a Marcos Antonio e Stepanenko, e toccherà a Alan Patrick fare da trequartista alle spalle della prima punta Junior Moraes (autore di una doppietta contro il Wolfsburg pochi giorni fa): Taison e Marlos completeranno il reparto offensivo. Sarà pure il 4-2-3-1 il modulo di riferimento di Koller per il suo Basilea, dove però potremmo vedere qualche novità rispetto all’11 visto nella partita di ritorno con l’Eintracht pochi giorni fa. Certo nella difesa a 4 posta di fronte a Nikolic non mancheranno Petretta e Widmer, come anche al centro Alderete e Comert, ma nella mediana Marchand insidia Xahaka dal primo minuto per far coppia con Frei (che ha punito i tedeschi giovedi scorso). Sulla tre quarti poi non teme di venir scalzato Campo ma in prima punta è ballottaggio tra Arthur Cabral e Ademi, e ai lati rimangono in ballottaggio per le ultime due maglie Pululu, Stocker e Van Wolfswinkel.

QUOTE E PRONOSTICO

Prendendo in esame anche il pronostico per la sfida tra Shakhtar e Basilea vediamo subito che alla vigilia del fischio d’inizio il favore è tutto per gli ucraini: anche la Snai per l’1×2 ha dato a 1.87 il successo del club arancionero, contro il più elevato 4.00 segnato per la vittoria degli svizzeri, mentre il pareggio è stato quotato a 3.65.



