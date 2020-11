Diretta Shakhtar Borussia Monchengladbach/ Streaming video tv: ospiti per il riscatto

Shakhtar Borussia Monchengladbach, partita che sarà diretta dall’arbitro olandese Serdar Gozubuyuk, rappresenta uno degli anticipi nella terza giornata di Champions League 2020-2021: siamo nel gruppo B e si gioca alle ore 18:55 di martedì 3 novembre. E’ il girone dell’Inter, dunque bisogna osservare con attenzione quello che succederà allo stadio Olimpico di Kiev: i nerazzurri hanno pareggiato contro entrambe le squadre e, mentre sfidano il Real Madrid, sperano che esca un segno X anche da questa partita perché in questo modo aumenterebbero le possibilità di qualificazione agli ottavi. A mangiarsi le mani sono in particolar modo i tedeschi, che dopo aver fatto 2-2 a San Siro hanno replicato contro i blancos: in entrambi i casi hanno incassato il gol decisivo al 90’, e dunque non possono che pensare alle occasioni sprecate. Invece di essere in testa al girone si ritrovano alla pari della Beneamata con 2 punti, mentre lo Shakhtar che aveva fatto il colpo al Santiago Bernabeu ha saputo blindare la sua porta contro l’Inter e ora comanda la classifica. Vedremo dunque quello che succederà nella diretta di Shakhtar Borussia Monchengladbach; aspettando che la partita prenda il via, vediamo subito alcune delle possibili scelte da parte dei due allenatori.

DIRETTA SHAKHTAR BORUSSIA MONCHENGLADBACH STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Ricordiamo a tutti la diretta tv di Shakhtar Borussia Monchengladbach sarà trasmessa in esclusiva sulla televisione satellitare, pertanto gli abbonati potranno avvalersi del decoder di Sky per le immagini della partita di Champions League, e come sempre in alternativa (cioè in assenza di un televisore) c’è la mobilità garantita dall’applicazione Sky Go per la diretta streaming video, senza costi aggiuntivi e attivabile su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI SHAKHTAR BORUSSIA MONCHENGLADBACH

Nelle probabili formazioni di Shakhtar Borussia Monchengladbach possiamo notare che si affrontano due squadre che adottano un modulo speculare: per entrambi gli allenatori infatti è un 4-2-3-1 e i punti di forza sono i reparti offensivi, tra le fila degli ucraini la qualità degli esterni Marlos e Taison insieme a un Dentinho che nel tempo è diventato un attaccante centrale in grado di fare male, mentre sull’altro versante sono assolutamente importanti le prestazioni di Marcus Thuram, figlio d’arte autore di una splendida doppietta contro il Real Madrid e pronto a entrare nell’elite del calcio europeo, e Lars Stindl che è un po’ il veterano della squadra. Pyatov da questo punto di vista è la certezza dello Shakhtar tra i pali, anche se ultimamente Luis Castro lo ha mandato in panchina; importante per Marco Rose anche la spinta dei due terzini che dovrebbero essere Laimer, già allenato al Salisburgo, e Bensebaini che si era messo in luce in Europa League con la maglia del Rennes.

QUOTE E PRONOSTICO

Vediamo infine un pronostico su Shakhtar Borussia Monchengladbach, che è stato fornito dall’agenzia Snai: la squadra favorita è quella ospite con un valore pari a 2,10 volte la puntata sul segno 2 per la sua vittoria, mentre il segno 1 che regola il successo degli ucraini vi farebbe guadagnare una somma corrispondente a 3,25 volte la vostra giocata. Questo bookmaker inoltre ha posto un guadagno di 3,70 volte la cifra sul piatto per il segno X, che come sempre regola l’eventualità del pareggio.



