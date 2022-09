Diretta/ Shakhtar Celtic streaming video tv: ucraini per stupire (Champions)

DIRETTA SHAKHTAR CELTIC: OSPITI FAVORITI!

Shakhtar Celtic, in diretta mercoledì 14 settembre 2022 alle ore 18.45 presso lo Stadion Wojska Polskiego di Varsavia, sarà una sfida valida per la 2^ giornata della fase a gironi di Champions League. Ucraini chiamati a stupire ancora dopo la partenza col botto nel girone, il clamoroso poker rifilato al Lipsia a domicilio: lo Shakhtar è costretto a giocare in Polonia a causa della guerra ma sembra intenzionato a giocarsi al massimo le carte in un girone di Champions che sembra ora potenzialmente aperto a ogni sviluppo.

DIRETTA/ Lipsia Shakhtar (risultato finale 1-4): poker con Traore!

Il Celtic è partito ospitando i campioni d’Europa in carica del Real Madrid subendo 3 reti, tutte nel secondo tempo con le resistenze della formazione scozzese che sono poi crollate. Nel campionato ucriano lo Shakhtar divide la vetta della classifica con il Kolos Kovalivka, il Celtic in Scozia ha riposato nell’ultimo turno dopo la sospensione dei campionati per la scomparsa della Regina Elisabetta II. L’ultimo Shakhtar-Celtic, sempre in Champions League, risale al 18 settembre 2007, 2-0 per gli arancioneri il risultato finale.

SHAKHTAR CELTIC STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Shakhtar Celtic sarà trasmessa dalla televisione satellitare: gli abbonati Sky dunque potranno avvalersi del loro decoder (sul canale 254) per assistere alla partita di Champions League (e questo sarà valido per gli altri match forniti dall’emittente), ovviamente con la possibilità di seguirne le immagini in diretta streaming video, grazie all’applicazione Sky Go che non comporta costi aggiuntivi. Per la partita in questione poi ci sarà l’alternativa di Infinity Plus: anche in questo caso avremo una visione in mobilità e riservata a tutti i clienti della piattaforma.

PROBABILI FORMAZIONI SHAKHTAR CELTIC

Le probabili formazioni della diretta Shakhtar Celtic, match che andrà in scena allo Stadion Wojska Polskiego di Varsavia. Per lo Shakhtar, Igor Jovicevic schiererà la squadra con un 4-5-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Trubin; Taylor, Bondar, Matviyenko, Konoplia; Shved, Bondarenko, Stepanenko, Sudakov, Mudryk; Zubkov. Risponderà il Celtic allenato da Ange Postecoglou con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Hart; Juranović, Carter-Vickers, Jenz, Taylor; O’Riley, McGregor, Hatate; Abada, Furuhashi, Jota.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Shakhtar Celtic, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Champions League. La vittoria dello Shakhtar con il segno 1 viene proposta a una quota di 3.15, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.55, mentre l’eventuale successo del Celtic, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.20.

