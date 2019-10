Diretta Shakhtar Donetsk Dinamo Zagabria/ Streaming video tv: per il 2° posto

Shakhtar Donetsk Dinamo Zagabria, diretta dall’arbitro spagnolo Antonio Mateu Lahoz, si gioca presso lo stadio OSK Metalist Stadion di Kharkiv alle ore 18.55 italiane (le 19.55 locali) di questa sera, martedì 22 ottobre 2019. Siamo nel girone C di Champions League e la terza giornata vedrà dunque questa sfida Shakhtar Donetsk Dinamo Zagabria che sarà molto importante anche per l’Atalanta, che purtroppo finora è stata sconfitta sia dai croati al debutto sia dagli ucraini a San Siro, sia pure al termine di partite completamente differenti, con la Dea che avrebbe senza dubbio meritato di più contro lo Shakhtar. Adesso tuttavia sono proprio gli ucraini e la Dinamo a condividere il secondo posto con 3 punti, considerando che entrambe hanno perso contro il Manchester City. Vincere oggi significherebbe fare un grande scatto verso il secondo posto o come minimo opzionare almeno il terzo posto: ciò vale soprattutto per lo Shakhtar Donetsk, sulla carta più quotato e favorito anche dal fattore campo. Tuttavia, se la Dinamo tornasse dall’Ucraina con almeno un punto, ecco che i giochi si farebbero davvero interessanti per i croati.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Shakhtar Donetsk Dinamo Zagabria sarà garantita in esclusiva da Sky per i suoi abbonati. Il canale di riferimento sarà Sky Sport 254, in aggiunta naturalmente ci sarà anche la possibilità di usufruire della diretta streaming video – sempre per gli abbonati – grazie al servizio offerto da Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI SHAKHTAR DONETSK DINAMO ZAGABRIA

Vediamo adesso le probabili formazioni attese per Shakhtar Donetsk Dinamo Zagabria. Non ci sono giocatori squalificati, ma lo Shakhtar deve fare a meno di Totovytskyi e Butko, mentre nella Dinamo sarà assente Kulenović e sono a rischio pure Petković ed Ademi, come d’altronde Khocholava tra i padroni di casa. Per lo Shakhtar Donetsk di Luis Castro il modulo di riferimento è il 4-2-3-1 imperniato su Junior Moraes, in appoggio al quale sulla trequarti dovrebbero agire Teté, Taison e Konoplianka, mentre nella retroguardia il punto di riferimento è lo storico portiere Piatov. Per la Dinamo Zagabria di Nenad Bjelica, che conosciamo bene anche in Italia, il modulo base è il 4-1-4-1 in cui le figure chiave sono il regista basso Moro e la prima punta Gavranovic, con citazione però anche per Orsic, reduce da una tripletta nell’ultima giornata di campionato.

PRONOSTICO E QUOTE

Infine diamo uno sguardo anche al pronostico di Shakhtar Donetsk Dinamo Zagabria, che vede favoriti i padroni di casa. Infatti il segno 1 è quotato a 1,73 dall’agenzia di scommesse Snai. Si sale poi a 3,55 in caso di pareggio (segno X), mentre un colpaccio della Dinamo Zagabria varrebbe 5,00 volte la posta in palio per chi avrà creduto nel segno 2.



