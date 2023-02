Diretta/ Shakhtar Donetsk Rennes streaming tv: Ucraini insidiosi (Europa League)

DIRETTA SHAKHTAR DONETSK RENNES: OSPITI FAVORITI!

Shakhtar Donetsk Rennes, in diretta giovedì 16 febbraio 2023 alle ore 18.45 presso lo Stadion Wojska Polskiego di Varsavia, sarà una sfida valida per l’andata dei play off di Europa League. Ucraini insidiosi e con l’ambizione di essere la mina vagante di questa Europa League, nonostante la necessità di continuare a giocare in campo neutro a causa della guerra. Lo Shakhtar ha ben figurato nei gironi di Champions ottenendo il terzo posto ma dovrà togliere un po’ di ruggine non giocando una partita ufficiale dallo scorso 23 novembre.

DIRETTA/ Shakhtar Lipsia (risultato finale 0-4): RB ok, ucraini in Europa League

A livello di risultati non è invece un momento positivo per il Rennes, che tra campionato e Coppa di Francia ha perso 4 degli ultimi 5 impegni disputati, vincendo solo nel 3-0 rifilato allo Strasburgo lo scorso primo febbraio. Rossoneri scesi al sesto posto in classifica dopo l’ultima sconfitta a Tolosa. Le due squadre in Europa si sono affrontate solo una volta, in Europa League in casa dei francesi il primo dicembre 2005: fu lo Shakhtar a vincere di misura col punteggio di 0-1.

Diretta/ Celtic Shakhtar (risultato 1-1): pareggio utile a poco!

SHAKHTAR DONETSK RENNES STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE IL MATCH

Sarà possibile seguire la diretta Shakhtar Donetsk Rennes sui canali Sky (Sky Sport Uno e Sky Sport canale 255) ed in streaming video sulle applicazioni o piattaforme di Dazn e Sky Go. Shakhtar Donetsk Rennes, come tutte le altre sfide di Europa League, sarà trasmessa su entrambe le piattaforme e dunque visibile sia in diretta streaming video sia per tutti coloro che hanno sottoscritto un abbonamento alla pay tv satellitare.

PROBABILI FORMAZIONI SHAKHTAR DONETSK RENNES

Le probabili formazioni della diretta Shakhtar Donetsk Rennes, match che andrà in scena allo Stadion Wojska Polskiego di Varsavia. Per lo Shakhtar Donetsk, Igor Jovicevic schiererà la squadra con un 4-1-4-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Trubin; Konoplya, Bondar, Matviyenko, Mykhailichenko; Stepanenko, Petryak, Bondarenko, Sudakov, Tovytskyi; Traore. Risponderà il Rennes allenato da Bruno Genesio con un 4-4-2 così schierato dal primo minuto: Mandanda; Truffert, Theate, Rodon, Spence, Doku, Santamaria, Douè, Bourigeaud; Kalimuendo, Gouiri.

Diretta/ Shakhtar Real Madrid (risultato finale 1-1): Rudiger, pareggio... col botto!

SHAKTAR DONETSK RENNES LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Shakhtar Donetsk Rennes, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Conference League. La vittoria dello Shakhtar Donetsk con il segno 1 viene proposta a una quota di 3.30, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.40, mentre l’eventuale successo del Rennes, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.20.











© RIPRODUZIONE RISERVATA