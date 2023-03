Diretta/ Shakhtar Feyenoord (risultato finale 1-1): pareggio con gol e spettacolo

DIRETTA SHAKHTAR DONETSK FEYENOORD (RISULTATO FINALE 1-1): BOTTA E RISPOSTA

Termina la sfida e la diretta di Shakhtar Donetsk Feyenoord con il risultato finale di 1-1. Succede tutto nel finale nella partita tra gli ucraini e gli olandesi che si dividono la posta in palio in vista del ritorno a Rotterdam. Pazzesco vantaggio dello Shakhtar Donetsk che al 79′ con Sudakov che mette in mezzo per Rakitskyi che con un colpo di schiena beffa tutti e porta avanti gli ucraini.

DIRETTA/ Napoli Atalanta (risultato 0-0) streaming video tv: Musso salva su Politano

A due minuti dal termine Bullaude riceve da Paixão e di testa fulmina Trubin per un pareggio del tutto meritato considerando la mole di gioco creata dai biancorossi. In pieno recupero è arrivato addirittura il 2-1 per una rimonta da record, ma la posizione di fuorigioco ha annullato il vantaggio di Geertruida. Termina dunque 1-1, tutto rinviato a Rotterdam. (aggiornamento di Christian Attanasio)

Diretta/ Ancona San Donato (risultato 2-0) streaming video tv: Bovolon sull'incrocio!

DIRETTA SHAKHTAR DONETSK FEYENOORD (RISULTATO 0-0): GIRANDOLA DI CAMBI

Riparte la diretta Shakhtar Donetsk Feyenoord con il punteggio sempre sullo 0-0. Al 58′ Geertruida prova col destro a sbloccare la partita, ma nulla da fare. Gli olandesi mordono il campo e prima con Hancko ma soprattutto dopo con Danilo preoccupano Trubin, autore di un miracolo sul colpo di testa dell’ex Ajax.

Il Feyenoord toglie Trauner per Pedersen mentre gli ucraini operano un doppio cambio con gli ingressi di Kelsy e Djurasek per Traoré e Kryskiv. Un modo per dare una svolta ad un match che è molto dalla parte del Feyenoord, almeno per l’inerzia, anche se non si contano grandissime occasioni tolta la zuccata di Danilo. (aggiornamento di Christian Attanasio)

Diretta/ Alessandria Lucchese (risultato 0-1) streaming video: sblocca Rizzo Pinna!

DIRETTA SHAKHTAR DONETSK FEYENOORD (RISULTATO 0-0): POCHE CHANCE

Termina la prima frazione della diretta Shakhtar Donetsk Feyenoord. Il risultato è sempre quello di 0-0, nessun gol in questi quarantacinque minuti. Si rivede pericolosamente Szymanski per gli olandesi, ma il mancino da posizione complicata del centravanti viene respinto in maniera sicura da Trubin.

Non serve l’abaco per contare le occasioni in un primo tempo dove i tiri totali sono nove, quasi esclusivamente tutti nei 25′ iniziali. Molto poco Shakhtar, un po’ più pericoloso il Feyenoord anche se la maggior parte delle conclusioni dei ragazzi allenati da Slot sono state respinte. Difesa bassa e concreta quella ucraina, attacco continuo ma non incisivo per i biancorossi. (aggiornamento di Christian Attanasio)

DIRETTA SHAKHTAR DONETSK FEYENOORD (RISULTATO 0-0): RESISTE IL PARI

Inizia la diretta e il match tra Shakhtar Donetsk Feyenoord, risultato sempre fermo sullo 0-0 tra la formazione ucraina e quella olandese. La prima conclusione è degli arancioneri con il tiro di Traoré col destro che però non impegna più di tanto la difesa olandese col pallone che sorvola la traversa. Un minuto più tardi arriva la risposta del Feyenoord con Danilo, ma anche qui nulla più che un brivido per gli avversari.

Al minuto undici Szymanski scalda i guantoni di Trubin, obbligato all’intervento per evitare guai peggiori. Chacne importante per gli olandesi con Geertruida che va vicino al gol del vantaggio. Partita fin qui molto vivace tra due squadre che si vede che hanno voglia di dimostrare di essere in forma in questa serata. (aggiornamento di Christian Attanasio).

DIRETTA SHAKHTAR DONETSK FEYENOORD (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

In procinto di iniziare la diretta di Shakhtar Donetsk Feyenoord, gara valevole per l’andata degli ottavi di finale di Europa League. Gli ucraini, sempre alle prese con i noti problemi relativi alla guerra, sono arrivati con un po’ fatica a questo incontro. Nel play-off contro il Rennes, infatti, la sfida è stata tutt’altro che scontata: dopo il successo maturato all’andata lo Shakhtar è riuscito a strappare il pass qualificazione solamente dopo i calci di rigore. Situazione ben diversa, invece, per gli olandesi che hanno portato a casa il primo posto nel girone F (lo stesso dove era collocata la Lazio di Sarri).

Un cammino abbastanza anomalo visto che ai biancorossi sono bastati otto punti per accedere al turno successivo da testa di serie. In quel gruppo, infatti, tutte le formazioni hanno concluso a quota otto con la classifica avulsa che ha premiato il Feyenoord. Giunti al calcio d’inizio della partita di Europa League, lasciamo allora che a parlare siano i protagonisti sul terreno di gioco: mettiamoci comodi, la diretta di Shakhtar Donetsk Feyenoord può davvero prendere il via! (Giulio Halasz)

SHAKHTAR DONETSK FEYENOORD STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Shakhtar Donetsk Feyenoord sarà visibile in diretta su DAZN: per poter vedere l’incontro è necessario scaricare l’App DAZN, disponibile su pc, tablet, smart tv e altri dispositivi mobili, registrarsi e abbonarsi. Telecronaca a cura della DAZN squad.

SHAKHTAR DONETSK FEYENOORD: L’ARBITRO

Prima dell’inizio del match Shakhtar Donetsk Feyenoord soffermiamoci ad analizzare le statistiche della squadra arbitrale coinvolta nella sfida valevole per l’andata degli ottavi di finale di Europa League. Il match, in programma alle ore 21 allo stadio “Municipal” di Varsavia, sarà diretto da Ivan Kruzliak. Assistenti di linea dello slovacco saranno i connazionali Branislav Hancko e Jan Pozor. Quarto uomo Peter Kralovic mentre VAR e AVAR saranno rispettivamente i tedeschi Christian Dingert e Michael Kirchner.

Il trentottenne arbitro nativo di Bratislava ha diretto una partita in questa edizione di Europa League, ovvero il netto successo (0-4) dello Sporting Lisbona sul terreno di gioco del Midtjylland, gara “tranquilla” dove sono finiti sul taccuino dei cattivi cinque ammoniti. Nel complesso, invece, sono ventisei le partite di Ivan Kruzliak in questa stagione sportiva dove ha dovuto tirare fuori centoventuno cartellini gialli e due cartellini rossi. (Giulio Halasz)

SHAKHTAR DONETSK FEYENOORD: UCRAINI PER STUPIRE

Shakhtar Donetsk Feyenoord, in diretta alle ore 21.00 di giovedì 9 marzo 2023 allo stadio “Municipal” di Varsavia, è una gara valida per gli ottavi di finale di andata di Europa League. Sfida che si preannuncia equilibrata tra due formazioni che non godono dei favori del pronostico ma che hanno tanta voglia di stupire.

Lo Shakhtar, eliminato dalla Champions League, ha vinto il playoff contro il Rennes dopo i calci di rigore. Affronta il Feyenoord che ha vinto l’equilibratissimo girone della Lazio in questa competizione costringendo i biancocelesti a retrocedere in Conference League.

SHAKHTAR DONETSK FEYENOORD: PROBABILI FORMAZIONI

A pochi minuti dal fischio d’inizio del match è tempo di andare a conoscere le probabili formazioni della diretta Shakhtar Donetsk Feyenoord. Partiamo dai padroni di casa dove il tecnico Igor Jovicevic dovrebbe proporre il solito Trubin tra i pali supportato da una difesa a quattro con Konoplia, Bondar, Matviyenko e Mykhaylichenko. A centrocampo Zubkov e Topalov sulle corsie laterali mentre Traoré sarà il riferimento offensivo. In casa olandese mister Slot proporrà Wellenreuther in porta con Pedersen, Geertruida, Hancko e Hartman nel reparto arretrato. Kocku e Wieffer a fare da schermo davanti alla difesa e il terzetto composto da Idrissi, Dilrosun e Jahanbakhsh dietro l’unica punta Santiago Giménez.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Andiamo a scoprire le quote per le scommesse della diretta Shakhtar Donetsk Feyenoord. Prendiamo come riferimento i numeri proposti da Snai: la vittoria della formazione ospite è quotata 2.35, il pareggio è dato a 3.45 mentre la vittoria casalinga paga 2.95 volte la posta. Gara incerta in termini di gol visto che l’Over 2.5 vale 1.80 mentre l’Under 2.5 tocca quota 1.92.











© RIPRODUZIONE RISERVATA