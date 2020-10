Diretta/ Shakhtar Inter (Champions League) streaming video tv: servono i 3 punti

DIRETTA SHAKHTAR INTER: CONTE NON VUOLE FALLIRE IN EUROPA!

Shakhtar Inter, diretta dal bulgaro Georgi Kabakov, martedì 27 ottobre 2020 alle ore 18.55, sarà una sfida valevole per la seconda giornata della fase a gironi di Champions League. E’ già una partita chiave, servono i tre punti ad un’Inter che deve necessariamente togliere punti a uno Shakhtar che ha subito sparigliato le carte nel girone, andando ad espugnare il campo del Real Madrid. Assolutamente sorprendente il risultato nella capitale spagnola, con gli ucraini che hanno chiuso avanti 0-3 il primo tempo per poi rischiare la rimonta nella ripresa, ma i tre punti sono arrivati mentre l’Inter veniva fermata a San Siro sul pari contro il Borussia Monchengladbach. Per i nerazzurri dunque, in attesa del doppio confronto col Real Madrid, servirà una prova di sostanza per non rischiare da subito la terza eliminazione consecutiva nella fase a gironi di Champions League. In campionato dopo il derby perso con il Milan, l’Inter ha ritrovato la vittoria 0-2 in casa del Genoa, la squadra di Conte ha un precedente con lo Shakhtar recente sicuramente confortante a cui fare riferimento, la semifinale di Europa League vinta quest’estate in goleada.

DIRETTA SHAKHTAR INTER IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI CHAMPIONS

La diretta tv di Monchengladbach Real Madrid sarà trasmessa in esclusiva sui canali di Sky Sport, che detiene i diritti per tutte le partite della Uefa Champions League 2020-2021. Di conseguenza sarà un match riservato agli abbonati, che potranno avvalersi anche del servizio di diretta streaming video che sarà garantito come sempre tramite Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI SHAKHTAR INTER

Le probabili formazioni di Shakhtar Inter, sfida che andrà in scena presso l’Olimpiyskiy Stadium di Kiev. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Luis Castro con un 4-2-3-1: Trubin; Dôdo, Khocholava, Bondar, Kornienko; Maycon, Marcos Antonio; Tetê, Marlos, Solomon; Dentinho. Gli ospiti guidati in panchina da Antonio Conte schiereranno questo undici dal primo minuto, con un 3-4-1-2 come modulo di partenza: Handanovic; D’Ambrosio, de Vrij, Bastoni; Hakimi, Vidal, Brozovic, Kolarov; Barella; Lautaro Martinez, Lukaku.

QUOTE E PRONOSTICO

Per chi vorrà scommettere sulla sfida di Champions League tra Shakhtar e Inter queste sono le quote offerte dall’agenzia di scommesse Snai. Per quanto riguarda la vittoria interna, la quota proposta è di 4.00, per il segno X con l’eventuale pareggio la scommessa paga 3.80 volte la posta, mentre l’eventuale affermazione esterna viene offerta a una quota di 1.85.



© RIPRODUZIONE RISERVATA