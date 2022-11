Diretta/ Shakhtar Lipsia streaming video tv: scontro diretto (Champions)

DIRETTA SHAKHTAR LIPSIA: OSPITI FAVORITI!

Diretta Shakhtar Lipsia, in programma alle ore 18.45 di mercoledì 2 novembre 2022 presso lo Stadion Wojska Polskiego di Varsavia, sarà una sfida valida per la sesta e ultima giornata della fase a gironi di Champions League 2022-2023. Un vero e proprio scontro diretto per l’accesso alla fase ad eliminazione diretta.

Diretta/ Lipsia Real Madrid (risultato finale 3-2): finale al cardiopalma

Shakhtar e Lipsia sono rispettivamente a quota 6 e 9 punti. I padroni di casa con una vittoria hanno la possibilità di raggiungere e scavalcare grazie agli scontri diretti la formazione Red Bull. I tedeschi, invece, hanno a disposizione due risultati su tre. In caso di vittoria, inoltre, e in caso di passo falso del Real Madrid contro il Celtic, hanno la possibilità di ottenere il primo posto. Tutto apertissimo nel gruppo F.

Diretta/ Celtic Shakhtar (risultato 1-1): pareggio utile a poco!

SHAKHTAR LIPSIA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Shakhtar Lipsia sarà riservata questa sera esclusivamente agli abbonati sui canali di Sky Sport, non essendo la partita visibile in chiaro nel martedì di Champions League. Le possibilità per la diretta streaming video di Shakhtar Lipsia saranno di conseguenza quelle offerte a pagamento dalle piattaforme Sky Go, Now TV e Infinity +, come per le altre partite odierne in Champions League.

PROBABILI FORMAZIONI SHAKHTAR LIPSIA

Qualche ballottaggio ancora da valutare per i due allenatori, ma è tempo di andare a scoprire le probabili formazioni della diretta Shakhtar Lipsia. Partiamo dalla compagine ucraina, in campo con il 4-3-3: Trubin, Lucas Taylor, Bondar, Matviienko, Mykhaylichenko, Bondarenko, Stepanenko, Sudakov, Zubkov, Traore, Mudryk. Passiamo adesso alla compagine targata Red Bull, schierata con il 4-2-3-1: Blaswich, Simakan, Gvardiol, Orban, Raum, Haidara, Schlager, Szoboszlai, Nkunku, Forsberg, Andrè Silva.

Diretta/ Shakhtar Real Madrid (risultato finale 1-1): Rudiger, pareggio... col botto!

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Sfida apertissima quella tra Shakhtar Donetsk e Lipsia, andiamo a scoprire le quote per le scommesse grazie all’agenzia Eurobet. Partiamo dall’1-X-2: la vittoria degli ucraini è a 4,80, il pareggio è quotato 4,00, mentre il successo della formazione Red Bull è a 1,68. I bookmakers si attendono diverse reti: l’Over 2,5 è a 1,68, mentre l’Under 2,5 è a 2,05. Identiche le quote di Gol e No Gol.











© RIPRODUZIONE RISERVATA