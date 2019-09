Diretta Shakhtar Manchester City/ Streaming video tv: inglesi favoriti (Champions)

Shakhtar Manchester City, che verrà diretta dall’arbitro portoghese Artur Dias, va in scena mercoledì 18 settembre alle ore 21.00 presso lo stadio OSC Metalist di Kharkiv, sarà una delle sfide della prima giornata della fase a gironi della Champions League 2019-2020. Gli ucraini continuano ad essere costretti a giocare lontano dal loro stadio, la Donbass Arena, per la guerra che dilania l’Ucraina ormai da diversi anni. Nonostante questo lo Shakhtar continua a dominare la scena nazionale, con 4 titoli conquistati negli ultimi 4 anni, e in Champions League dopo i quarti di finale disputati nel 2011 ha comunque raggiunto gli ottavi di finale in altre quattro occasioni. All’esordio gli ucraini affrontano un Manchester City che Pep Guardiola vuole finalmente portare alla gloria europea dopo le delusioni degli ultimi anni, in particolare quella della scorsa stagione con la rocambolesca eliminazione ai quarti contro il Tottenham poi finalista. Campione d’Inghilterra per 4 volte nelle ultime 8 stagioni e in entrambe le ultime due, il City in Champions si è spinto al massimo alla semifinale del 2016, con Pellegrini in panchina, persa contro il Real Madrid.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Shakhtar Donetsk Manchester City, mercoledì 18 settembre 2019 alle ore 21.00, sarà trasmessa in diretta tv esclusiva per tutti gli abbonati Sky sui canali del satellite di Sky Sport. Ci sarà anche la possibilità di seguire la diretta streaming video via internet dell’incontro collegandosi sul sito skygo.sky.it tramite pc, o utilizzando l’app Sky Go tramite smart tv o con dispositivi mobili come tablet o smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI SHAKHTAR DONETSK MANCHESTER CITY

Le probabili formazioni che scenderanno in campo in Shakhtar Donetsk Manchester City, mercoledì 18 settembre 2019 alle ore 21.00 presso lo stadio OSC Metalist di Kharkiv, nel turno d’esordio della Champions League 2019/20. 4-2-3-1 per lo Shakhtar Donetsk allenato dal portoghese Castro che schiererà: Pyatov, Bolbat, Kryvtsov, Matvienko, Ismaily, Stepanenko, Alan Patrick, Tete, Marlos, Solomon, Junior Moraes. Risponderà il Manchester City guidato in panchina dallo spagnolo Guardiola con un 4-3-3: Ederson, Walker, Otamendi, Stones, Zinchenko, De Bruyne, Rodri, David Silva, Mahrez, Aguero, Sterling.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Secondo il bookmaker Snai, il Manchester City è favorito per la vittoria nel turno di esordio in Champions League contro lo Shakhtar Donetsk. Successo interno quotato 9.50, pareggio offerto a una quota di 5.50 ed affermazione esterna proposta a una quota di 1.30. Per i gol realizzati in totale nel corso del match, le quote per gli scommettitori sono 1.50 per quanto riguarda l’over 2.5 e 2.50 per quanto concerne l’under 2.5.



