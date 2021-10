Diretta/ Shakhtar Real Madrid (Champions League) streaming video e tv. Per recuperare

DIRETTA SHAKHTAR REAL MADRID: ANCELOTTI NON DEVE SBAGLIARE!

Shakhtar Real Madrid, in diretta martedì 19 ottobre 2021 alle ore 21.00 presso il NSC Olimpiyskiy Stadium di Kiev, sarà una sfida valevole per la terza giornata della fase a gironi della UEFA Champions League. Entrambe le squadre sono chiamate a recuperare terreno in quello che è lo stesso girone dell’Inter e che ha vissuto l’arrivo della scheggia impazzita Sheriff Tiraspol, coi moldavi esordienti assoluti nella competizione che hanno battuto sia lo Shakhtar sia il Real Madrid, addirittura piegato allo stadio Bernabeu.

Il Real nel weekend ha rinviato il suo impegno di campionato per il ritardato rientro dei calciatori sudamericani in Nazionale ed è al momento fermo alla sconfitta subita sul campo dell’Espanyol lo scorso 3 ottobre. Lo Shakhtar ha battuto in goleada lo Zorya (avversario della Roma in Conference League) 6-1, con gli uomini di De Zerbi che inseguono la capolista Dinamo Kiev a 3 lunghezze di distanza. Nella scorsa stagione, sempre inseriti nello stesso girone di Champions, Shakhtar e Real Madrid si sono confrontati con vittoria ucraina sia al Bernabeu, sia nel match in casa del 1 dicembre 2020 con il punteggio di 2-0.

DIRETTA SHAKHTAR REAL MADRID STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Shakhtar Real Madrid sarà garantita stasera per gli abbonati alla televisione satellitare sui canali di Sky Sport, di conseguenza per loro sarà disponibile anche la diretta streaming video tramite Sky Go, ma a proposito di streaming ricordiamo che il match sarà visibile anche su Infinity, piattaforma Mediaset.

PROBABILI FORMAZIONI SHAKHTAR REAL MADRID

Le probabili formazioni della diretta Shakhtar Real Madrid, match che andrà in scena al NSC Olimpiyskiy Stadium di Kiev. Per lo Shakhtar, Roberto De Zerbi schiererà la squadra con un 4-2-3-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Pyatov; Dodô, Marlon, Matviyenko, Ismaily; Maycon, Stepanenko; Tetê, Alan Patrick, Fernando; Pedrinho. Risponderà il Real Madrid allenato da Carlo Ancelotti con un 4-4-2 così schierato dal primo minuto: Courtois; Nacho, Militão, Alaba, Mendy; Valverde, Casemiro, Modrić, Kroos; Benzema, Vinícius.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match al NSC Olimpiyskiy Stadium di Kiev, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria dello Shakhtar con il segno 1 viene proposta a una quota di 5.50, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 4.25, mentre l’eventuale successo del Real Madrid abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 1.60.



